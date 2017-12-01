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    Туран перейдет в «Монако» или уедет в Китай

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран входит в трансферные планы как минимум двух клубов, сообщает Mundo Deportivo. В его услугах заинтересованы в «Монако». Переговоры могут начаться уже в ближайшее время, чтобы успеть заключить сделку в ходе январского траснферного окна.

    Также известно, что Туран может перебраться в чемпионат Китая.

    В текущем сезоне турок редко появляется на поле в составе каталонского клуба, так как не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. В испанской Примере он пока ни разу не принял участие в игре после 13 туров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 10:14
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    Комментарии (4)
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1512113396
    Смолову на заметку: как можно угробить карьеру погнавшись за журавлём в небе.
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    TY13R
    1512123118
    Жаль...
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    DeStar
    1512138002
    А ведь был хорош в Атлетико..
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    ologreds
    1694991827
    numo527732
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