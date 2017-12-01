Туран перейдет в «Монако» или уедет в Китай

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран входит в трансферные планы как минимум двух клубов, сообщает Mundo Deportivo. В его услугах заинтересованы в «Монако». Переговоры могут начаться уже в ближайшее время, чтобы успеть заключить сделку в ходе январского траснферного окна.

Также известно, что Туран может перебраться в чемпионат Китая.

В текущем сезоне турок редко появляется на поле в составе каталонского клуба, так как не входит в планы главного тренера сине-гранатовых Эрнесто Вальверде. В испанской Примере он пока ни разу не принял участие в игре после 13 туров.