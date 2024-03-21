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    • Арда Туран получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

    Арда Туран получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

    Суд Барселоны признал бывшего игрока «Барселоны» и «Атлетико» Арду Турана виновным в налоговых махинациях.

    Его приговорили к году тюремного заключения и штрафу на общую сумму 633 тысячи евро. Туран не будет отбывать наказание в тюрьме, так как срок не превышает двух лет.

    Футболист в суде признал свою вину. Прокуратура обвиняла турка в сокрытии в общей сложности около 975 тысяч евро подоходного налога в 2015 и 2016 годах.

    • Туран завершил карьеру в 2022 году.
    • Сейчас он является главным тренером «Эюпспора».
    • В 2018 году Туран получил условный срок в 2 года и 8 месяцев лишения свободы за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение на поп-певца Беркая Шахина.

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    Источник: Marca

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