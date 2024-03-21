Арда Туран получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

Суд Барселоны признал бывшего игрока «Барселоны» и «Атлетико» Арду Турана виновным в налоговых махинациях.

Его приговорили к году тюремного заключения и штрафу на общую сумму 633 тысячи евро. Туран не будет отбывать наказание в тюрьме, так как срок не превышает двух лет.

Футболист в суде признал свою вину. Прокуратура обвиняла турка в сокрытии в общей сложности около 975 тысяч евро подоходного налога в 2015 и 2016 годах.