Арда Туран получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

Суд Барселоны признал бывшего игрока «Барселоны» и «Атлетико» Арду Турана виновным в налоговых махинациях.
Его приговорили к году тюремного заключения и штрафу на общую сумму 633 тысячи евро. Туран не будет отбывать наказание в тюрьме, так как срок не превышает двух лет.
Футболист в суде признал свою вину. Прокуратура обвиняла турка в сокрытии в общей сложности около 975 тысяч евро подоходного налога в 2015 и 2016 годах.
- Туран завершил карьеру в 2022 году.
- Сейчас он является главным тренером «Эюпспора».
- В 2018 году Туран получил условный срок в 2 года и 8 месяцев лишения свободы за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение на поп-певца Беркая Шахина.