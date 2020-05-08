Туран – о трансфере в «Барселону»: «Думал, что перехожу в «Баварию»

К сожалению, Туран просто показал себя полным неадекватом как человек. Он даже в составе Барсы умудрялся выкидывать фокусы в стиле снять бутсу и кинуть ею в судью. А когда ушёл в аренду в Турцию, то вообще башню снесло, чуть в тюрьму не попал, устраивал драки и на разборки со стволом приходил.
Разумеется, с такой дисциплиной он бы не заиграл. Там только Симеоне мог его держать в узде, и то не всегда.
А ещё говорят что-то про того же Балотелли. Да он просто школьник.
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран признался, что он не сразу узнал о переходе в каталонский клуб. По словам турка, какое-то время он думал, что продолжит карьеру в «Баварии».
«Мой агент не говорил мне, что я стану игроком «Барселоны». Я узнал о трансфере только через 15 дней после его оформления. Всe это время я думал, что перехожу в «Баварию», за год до этого в последнюю минуту сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед». Однажды у агента из сумки выпали документы, на которых я увидел логотип «Барселоны». Я не мог в это поверить», – сказал футболист.
- В 2015 году «Барса» купила Турана у «Атлетико» за 34 миллиона евро.
- По окончании сезона истечет контракт хавбека с каталонским клубом.