Туран – о трансфере в «Барселону»: «Думал, что перехожу в «Баварию»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран признался, что он не сразу узнал о переходе в каталонский клуб. По словам турка, какое-то время он думал, что продолжит карьеру в «Баварии».

«Мой агент не говорил мне, что я стану игроком «Барселоны». Я узнал о трансфере только через 15 дней после его оформления. Всe это время я думал, что перехожу в «Баварию», за год до этого в последнюю минуту сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед». Однажды у агента из сумки выпали документы, на которых я увидел логотип «Барселоны». Я не мог в это поверить», – сказал футболист.