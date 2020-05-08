Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Туран – о трансфере в «Барселону»: «Думал, что перехожу в «Баварию»

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран признался, что он не сразу узнал о переходе в каталонский клуб. По словам турка, какое-то время он думал, что продолжит карьеру в «Баварии».

    «Мой агент не говорил мне, что я стану игроком «Барселоны». Я узнал о трансфере только через 15 дней после его оформления. Всe это время я думал, что перехожу в «Баварию», за год до этого в последнюю минуту сорвалась сделка с «Манчестер Юнайтед». Однажды у агента из сумки выпали документы, на которых я увидел логотип «Барселоны». Я не мог в это поверить», – сказал футболист.

    • В 2015 году «Барса» купила Турана у «Атлетико» за 34 миллиона евро.
    • По окончании сезона истечет контракт хавбека с каталонским клубом.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9909

      Cules2013 2 часа назад

      К сожалению, Туран просто показал себя полным неадекватом как человек. Он даже в составе Барсы умудрялся выкидывать фокусы в стиле снять бутсу и кинуть ею в судью. А когда ушёл в аренду в Турцию, то вообще башню снесло, чуть в тюрьму не попал, устраивал драки и на разборки со стволом приходил.
      Разумеется, с такой дисциплиной он бы не заиграл. Там только Симеоне мог его держать в узде, и то не всегда.
      А ещё говорят что-то про того же Балотелли. Да он просто школьник.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1127

      DMитрий 3 часа назад

      Думал, что перехожу в «Баварию», по телефону агент сказал что в Барселону, поверил, подписал договор и вот я в Белшине.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2033

      Бухбух 3 часа назад

      Бавария, Барселона, какая разница. Всё равно на лавке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      FRZZ 3 часа назад

      Лучше бы остался в Атлетико.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76569
    #5
    insider_retro
    66025
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru