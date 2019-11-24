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  • Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции

Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции

24 ноября 2019, 01:22
5

Летом 2016 года в стане сборной Турции случился конфликт между главным тренером Фатихом Теримом и полузащитником Ардой Тураном. Как сообщали СМИ, недопонимание произошло на почве премиальных выплат.

Перед матчем 12-го тура Суперлиги «Галатасарай»«Истанбул» Туран публично попросил прощения у тренера. Конфликт для сторон исчерпан, информирует эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов.

  • Туран не выступает за Турцию с 2017 года.
  • Футболист принадлежит «Барселоне».
  • В аренде в «Истанбуле» Туран выступает с прошлого года.

Источник: твиттер Эльвина Керимова
Турция. Суперлига Галатасарай Турция Туран Арда Терим Фатих
Комментарии (5)
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Frankfurt Am Main
1574556176
Представляю чтобы Денисов целовал руку Карпину или Черчесов))
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Hektor 84
1574556746
Ступил когда уходил из атлетико. Загубил карьеру
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Черкизовский Кот
1574560329
Напоминает сцену из "Крёстного отца".
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