Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции

Летом 2016 года в стане сборной Турции случился конфликт между главным тренером Фатихом Теримом и полузащитником Ардой Тураном. Как сообщали СМИ, недопонимание произошло на почве премиальных выплат.
Перед матчем 12-го тура Суперлиги «Галатасарай» – «Истанбул» Туран публично попросил прощения у тренера. Конфликт для сторон исчерпан, информирует эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов.
- Туран не выступает за Турцию с 2017 года.
- Футболист принадлежит «Барселоне».
- В аренде в «Истанбуле» Туран выступает с прошлого года.
Источник: твиттер Эльвина Керимова