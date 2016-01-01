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    Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции

    Летом 2016 года в стане сборной Турции случился конфликт между главным тренером Фатихом Теримом и полузащитником Ардой Тураном. Как сообщали СМИ, недопонимание произошло на почве премиальных выплат.

    Перед матчем 12-го тура Суперлиги «Галатасарай»«Истанбул» Туран публично попросил прощения у тренера. Конфликт для сторон исчерпан, информирует эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов.

    • Туран не выступает за Турцию с 2017 года.
    • Футболист принадлежит «Барселоне».
    • В аренде в «Истанбуле» Туран выступает с прошлого года.

    Источник: твиттер Эльвина Керимова

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