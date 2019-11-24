Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции

Летом 2016 года в стане сборной Турции случился конфликт между главным тренером Фатихом Теримом и полузащитником Ардой Тураном. Как сообщали СМИ, недопонимание произошло на почве премиальных выплат.

Перед матчем 12-го тура Суперлиги «Галатасарай» – «Истанбул» Туран публично попросил прощения у тренера. Конфликт для сторон исчерпан, информирует эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов.