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    Туран может отказаться играть за Турцию

    29-летний хавбек сборной Турции Арда Туран может завершить карьеру в национальной команде.

    Как сообщает источник, Туран не может найти общий язык с тренером сборной Турции Фатихом Теримом. Полузащитник блекло провел первые два матча Евро-2016 и есть информация, что наставник может не выпустить его на поле в игре с Чехией. Кроме того, на решение Турана могло повлиять поведение болельщиков, которые раскритиковали его игру.

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    Источник: Marca

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    20.06.2016 06:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 20 июня 2016, 11:17

      типичный турок - "обижник" по жизни

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июня 2016, 08:33

      зачем он в барсу перешел? остался бы в атлетико

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 20 июня 2016, 07:42

      Обиделась

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 20 июня 2016, 07:06

      Что,такой обидчивый?

      2
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