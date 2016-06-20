Туран может отказаться играть за Турцию

29-летний хавбек сборной Турции Арда Туран может завершить карьеру в национальной команде.



Как сообщает источник, Туран не может найти общий язык с тренером сборной Турции Фатихом Теримом. Полузащитник блекло провел первые два матча Евро-2016 и есть информация, что наставник может не выпустить его на поле в игре с Чехией. Кроме того, на решение Турана могло повлиять поведение болельщиков, которые раскритиковали его игру.

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