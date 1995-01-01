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    Sport.es: «Барселона» хочет избавиться от Турана

    «Барселона» намерена летом продать полузащитника Арду Турана, сообщает Sport.es.

    По информации источника, каталонский клуб хочет выручить хоть какие-то деньги за трансфер 32-летнего футболиста, который в 2020 году может стать свободным агентом.

    Однако «Барселона» наверняка столкнется с проблемами в поисках потенциальных покупателей, поскольку турок в последнее время дискредитировал себя как невнятной игрой, так и поведением за пределами поля.

    В текущем сезоне Туран на правах аренды выступает за «Инстанбул Башакшехир», на его счету 16 матчей и три результативные передачи.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      SummerHAze 1 час назад

      загубилии парня

      0
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      ...
      Рейтинг: +4233

      84aivengo > SummerHAze 1 час назад

      согласен... не надо было из атлетико уходить..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      dinar7777dinar > SummerHAze 48 минут назад

      во первых барса не тратила своих денег на трансфер это оплатил все турецкий спонсор. во вторых в смысле загубила парня? может это он не уровень барселоны?

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