Sport.es: «Барселона» хочет избавиться от Турана

«Барселона» намерена летом продать полузащитника Арду Турана, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб хочет выручить хоть какие-то деньги за трансфер 32-летнего футболиста, который в 2020 году может стать свободным агентом.

Однако «Барселона» наверняка столкнется с проблемами в поисках потенциальных покупателей, поскольку турок в последнее время дискредитировал себя как невнятной игрой, так и поведением за пределами поля.

В текущем сезоне Туран на правах аренды выступает за «Инстанбул Башакшехир», на его счету 16 матчей и три результативные передачи.