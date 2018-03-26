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  • Туран пообещал разбить голову журналисту, задавшему вопрос его новой жене

Туран пообещал разбить голову журналисту, задавшему вопрос его новой жене

26 марта 2018, 12:36
4

Полузащитник «Истанбул ББ» Арда Туран оказался в неприятной ситуации после ужина со своей новой супругой и своим братом Оканом. 12 марта 31-летний футболист женился на Аслихан Доган.

После того, как компания вышла из ресторана, ее быстро окружили журналисты и фотографы. Один спросил у Доган, сильно ли она волновалась на такой «простой церемонии» и оправдала ли она ее ожидания. В ответ на это девушка промолчала, показав лишь жест «рот на замке». После чего репортер спросил: «Разве Арда запретил вам разговаривать?»

Это вызвало ярость у футболиста, который грубо ответил журналисту: «Будь уважителен или я разобью твои голову и глаза! Ты говоришь с моей женой». Затем хавбек и его компания сели в такси и уехали.

Напомним, Туран был арендован «Истанбул ББ» у «Барселоны» в январе этого года до конца сезона-2019/20.

Источник: Goal.com
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Туран Арда
Комментарии (4)
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Чикомас
1522058623
Серьезная новость.....Мы теперь ни спать ни кушать не сможем..
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С-Пб on-line
1522063498
"...я разобью твои...глаза"! блеать, ну не долбаЙ оп а?
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Karpathian
1524206067
сурово
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