Туран хочет уйти из «Барселоны» в первую неделю января

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Футболист рассчитывает решить этот вопрос в первую неделю января, не откладывая переход в долгий ящик. Если ему не удастся найти себе новую команду, то он готов сосредоточиться на «Барселоне».

Известно, что ранее представитель турка встречался с руководством «Бешикташа». В клубе рассматривают возможность приглашения Турана, но помехой может стать его высокая зарплата. Кроме того, 30-летний футболист может оказаться с Серии А или английской Премьер-лиге.