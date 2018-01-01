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    Туран хочет уйти из «Барселоны» в первую неделю января

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Футболист рассчитывает решить этот вопрос в первую неделю января, не откладывая переход в долгий ящик. Если ему не удастся найти себе новую команду, то он готов сосредоточиться на «Барселоне».

    Известно, что ранее представитель турка встречался с руководством «Бешикташа». В клубе рассматривают возможность приглашения Турана, но помехой может стать его высокая зарплата. Кроме того, 30-летний футболист может оказаться с Серии А или английской Премьер-лиге.

    Источник: Mundodeportivo

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    01.01.2018 10:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 1 января 2018, 12:21

      Загубил себе карьеру, в Дортмунде так Щикарно играл

      0
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      Рейтинг: +12

      Helguera87 > УхоГорлоНос 1 января 2018, 13:08

      Помоему он в атлетико мадрид играл, а не в дордмунде

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 января 2018, 11:39

      Короче выгоду ищет.

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