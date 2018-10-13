Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России.

«Знаю рецепт игры с российской командой, но вам тайну не раскрою. Нам предстоит второй матч, который многое покажет.

Россия физически сильна, они активнее идут в борьбу. У нас более технический футбол. Моя задача – найти для своих игроков место на поле и сделать их лучше.

Скандалы с участием Турана и Кокорина? Меня интересуют только игроки, которые будут играть завтра. Ни Кокорин, ни Туран сейчас меня не беспокоят, но оба – качественные футболисты», – сказал Луческу.

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