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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Луческу – перед матчем с Россией: «Ни Кокорин, ни Туран меня не беспокоят» 

    Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России.

    «Знаю рецепт игры с российской командой, но вам тайну не раскрою. Нам предстоит второй матч, который многое покажет.

    Россия физически сильна, они активнее идут в борьбу. У нас более технический футбол. Моя задача – найти для своих игроков место на поле и сделать их лучше.

    Скандалы с участием Турана и Кокорина? Меня интересуют только игроки, которые будут играть завтра. Ни Кокорин, ни Туран сейчас меня не беспокоят, но оба – качественные футболисты», – сказал Луческу.

    Их арестовали. И это не конец

    Туран подрался с турецким певцом, а потом извинился перед ним и предложил ему застрелить себя

    Источник: Чемпионат

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    13.10.2018 21:59
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