Источник: Туран может остаться в «Барселоне», несмотря на интерес трех клубов

Для Атлетико он был хорош, в нём было много злости и даже грубости и он был похож на самого тренера, всегда чёрного "Семёна", да и вся эта мадридистская команда была тогда просто грубиянская и зрелищно отвратная, а в Барсе сплошная интеллигенция, вот в нём культуры и не хватило, чтобы вписаться в эстетику изысканных манер "Тики-таки".
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран определился со списком клубов, в которых может продолжить карьеру. Об этом сообщил ресурс Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации источника, главные варианты для 30-летнего турка – это «Эвертон», «Милан» и «Бешикташ».
При этом издание отметило, что игрок сборной Турции рассматривает вариант остаться в каталонском клубе, состав которого пополнил в 2015 году.
В текущем сезоне хавбек не выходил на поле. Портал Transfermakrt оценивает его в 12 миллионов евро.