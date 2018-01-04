Источник: Туран может остаться в «Барселоне», несмотря на интерес трех клубов

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран определился со списком клубов, в которых может продолжить карьеру. Об этом сообщил ресурс Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, главные варианты для 30-летнего турка – это «Эвертон», «Милан» и «Бешикташ».

При этом издание отметило, что игрок сборной Турции рассматривает вариант остаться в каталонском клубе, состав которого пополнил в 2015 году.

В текущем сезоне хавбек не выходил на поле. Портал Transfermakrt оценивает его в 12 миллионов евро.