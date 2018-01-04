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    Источник: Туран может остаться в «Барселоне», несмотря на интерес трех клубов

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран определился со списком клубов, в которых может продолжить карьеру. Об этом сообщил ресурс Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

    По информации источника, главные варианты для 30-летнего турка – это «Эвертон», «Милан» и «Бешикташ».

    При этом издание отметило, что игрок сборной Турции рассматривает вариант остаться в каталонском клубе, состав которого пополнил в 2015 году.

    В текущем сезоне хавбек не выходил на поле. Портал Transfermakrt оценивает его в 12 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    04.01.2018 13:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 января 2018, 10:03

      Для Атлетико он был хорош, в нём было много злости и даже грубости и он был похож на самого тренера, всегда чёрного "Семёна", да и вся эта мадридистская команда была тогда просто грубиянская и зрелищно отвратная, а в Барсе сплошная интеллигенция, вот в нём культуры и не хватило, чтобы вписаться в эстетику изысканных манер "Тики-таки".

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 января 2018, 21:41

      Туран отлично вписывается в игру Барсы и он хороший игрок, кто бы что не говорил! Он даже в дриблинге похож на Месси! Просто тренеры не дают игровой практики, хотя он на много лучше смотрится, допустим того же Гомеша! Любого игрока посади на лавку и все, пиши пропал....! Уже и тактика забывается и ноги не слушаются! Хоть Туран уже не молод, он многим молодым даст фору! Удачи Арда!

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 4 января 2018, 14:20

      норм они ослабили Атлетико, ему уходить надо было летом...возвращайся в Атлетико лучше....ну и Милан ниче варик если они соберут состав и выстроят игру...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Benifacto 4 января 2018, 15:10

      ослабили)) не смеши, там отличный подбор игроков. Скорее Барса выкинула деньги на ветер. Периодически были вспышки неплохой игры, но в целом Туран не так крут оказался, как думалось, да ещё и изначально всем, кроме селекционеров Барсы, было ясно, что не под нашу тактику игрок. А потом он включил режим "турка": сейчас втупую не хочет уходить из клуба, согласен сидеть даже не на банке, а вообще на трибуне, вне заявки, лишь бы зарплата капала да трофеи на халяву. Ну и поделом ему.

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 января 2018, 14:18

      Он отличный игрок но его не ценят

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