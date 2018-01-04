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  • Источник: Туран может остаться в «Барселоне», несмотря на интерес трех клубов

Источник: Туран может остаться в «Барселоне», несмотря на интерес трех клубов

4 января 2018, 13:39
5

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран определился со списком клубов, в которых может продолжить карьеру. Об этом сообщил ресурс Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, главные варианты для 30-летнего турка – это «Эвертон», «Милан» и «Бешикташ».

При этом издание отметило, что игрок сборной Турции рассматривает вариант остаться в каталонском клубе, состав которого пополнил в 2015 году.

В текущем сезоне хавбек не выходил на поле. Портал Transfermakrt оценивает его в 12 миллионов евро.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Турция. Суперлига Барселона Эвертон Милан Бешикташ Туран Арда
Комментарии (5)
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1515064728
Он отличный игрок но его не ценят
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Benifacto
1515064853
норм они ослабили Атлетико, ему уходить надо было летом...возвращайся в Атлетико лучше....ну и Милан ниче варик если они соберут состав и выстроят игру...
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Fin035
1515091313
Туран отлично вписывается в игру Барсы и он хороший игрок, кто бы что не говорил! Он даже в дриблинге похож на Месси! Просто тренеры не дают игровой практики, хотя он на много лучше смотрится, допустим того же Гомеша! Любого игрока посади на лавку и все, пиши пропал....! Уже и тактика забывается и ноги не слушаются! Хоть Туран уже не молод, он многим молодым даст фору! Удачи Арда!
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Александр52
1515135784
Для Атлетико он был хорош, в нём было много злости и даже грубости и он был похож на самого тренера, всегда чёрного "Семёна", да и вся эта мадридистская команда была тогда просто грубиянская и зрелищно отвратная, а в Барсе сплошная интеллигенция, вот в нём культуры и не хватило, чтобы вписаться в эстетику изысканных манер "Тики-таки".
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