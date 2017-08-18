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    «Валенсия» подписала защитника «Арсенала» Паулисту, прописав сумму отступных в 80 миллионов

    Бразильский защитник Габриэль Паулиста перешел из «Арсенала» в «Валенсию». Футболист подписал контракт до 30 июня 2022 года с суммой отступных 80 миллионов евро.

    В составе «Арсенала» Паулиста выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он отыграл за «Арсенал» 19 матчей.

    За команду Арсена Венгера футболист выступал с 2015 года, когда переехал в Англию из «Вильярреала».

    Источник: ФК «Валенсия»

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    18.08.2017 20:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 18 августа 2017, 21:14

      Наконец-то это бревно уплыло в сторону Валенсии...

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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 18 августа 2017, 21:05

      слабоват но как человек хороший

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 18 августа 2017, 20:41

      давай до свидания

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 18 августа 2017, 20:30

      Нуну

      0
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