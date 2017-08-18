«Валенсия» подписала защитника «Арсенала» Паулисту, прописав сумму отступных в 80 миллионов

Наконец-то это бревно уплыло в сторону Валенсии...
Бразильский защитник Габриэль Паулиста перешел из «Арсенала» в «Валенсию». Футболист подписал контракт до 30 июня 2022 года с суммой отступных 80 миллионов евро.
В составе «Арсенала» Паулиста выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он отыграл за «Арсенал» 19 матчей.
За команду Арсена Венгера футболист выступал с 2015 года, когда переехал в Англию из «Вильярреала».
Comunicado oficial | #SomGabrielhttps://t.co/i3B3GRnox3 pic.twitter.com/RcMF2bhs6I— Valencia CF (@valenciacf) 18 августа 2017 г.