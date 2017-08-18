«Валенсия» подписала защитника «Арсенала» Паулисту, прописав сумму отступных в 80 миллионов

Бразильский защитник Габриэль Паулиста перешел из «Арсенала» в «Валенсию». Футболист подписал контракт до 30 июня 2022 года с суммой отступных 80 миллионов евро.

В составе «Арсенала» Паулиста выиграл два Кубка Англии и два Суперкубка. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги он отыграл за «Арсенал» 19 матчей.

За команду Арсена Венгера футболист выступал с 2015 года, когда переехал в Англию из «Вильярреала».