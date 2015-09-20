Полл: «ФА должна дисквалифицировать Косту»

Известный английский арбитр Грэм Полл уверен, что нападающий «Челси» Диего Коста должен быть дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче шестогого тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).



«Футбольная ассоциация должна выдвинуть Косте обвинение и дисквалифицировать его за инцидент, который предшествовал удалению Габриэла Паулисты. Бразилец получил глупое удаление, не сдержавшись после провокации Косты. Судья был вынужден его удалить. Но арбитр пропустил главный эпизод — стычку между Костой и Косельни. Учитывая действия судьи, можно с уверенностью сказать, что он просто ничего не заметил», – считает Полл.