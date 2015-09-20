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    Полл: «ФА должна дисквалифицировать Косту»

    Известный английский арбитр Грэм Полл уверен, что нападающий «Челси» Диего Коста должен быть дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче шестогого тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

    «Футбольная ассоциация должна выдвинуть Косте обвинение и дисквалифицировать его за инцидент, который предшествовал удалению Габриэла Паулисты. Бразилец получил глупое удаление, не сдержавшись после провокации Косты. Судья был вынужден его удалить. Но арбитр пропустил главный эпизод — стычку между Костой и Косельни. Учитывая действия судьи, можно с уверенностью сказать, что он просто ничего не заметил», – считает Полл.

    Источник: Daily Mail

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    20.09.2015 10:25
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    Комментарии (6)
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    bentlly
    1442734327
    Стрелять надо Косту
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    DiTo ManUtd
    1442736896
    Urod xrenov takix nado vignat iz APL :-@
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    sold93
    1442737755
    Коста хитрюга еще тот. сразу вспомнил эпизод с пендалем в матче Испания - Голландия на ЧМ
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    Don Drakon
    1442739910
    Что там такого было? Заслуженную желтую он получил.
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    Mi6
    1442740250
    происки абрамовича
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    ologreds
    1694997136
    numo442941
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