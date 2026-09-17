Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Габриэль Паулиста - статистика

Коринтианс
26 ноября 1990 (35), Сан-Паулу
#3 | Защитник
187 см | 72 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 90'
31'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
20
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
1' - 90'
31'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 54'
54'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
1' - 90'
80'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
1' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
0 : 2
12.03.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
1' - 90'
68'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
1' - 90'
47'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
1' - 90'
Главные новости
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+