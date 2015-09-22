Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Дисквалификация Паулисты отменена

    Футбольная ассоциация Англии приняла решение об отмене дисквалификации защитника «Арсенала» Габриэля Паулисты.

    Напомним, что Паулиста получил прямую красную карточку в матче против «Челси» после провокации со стороны Диего Косты. За это он мог быть дисквалифицирован на три матча, однако «Арсенал» подал апелляцию, и FA ее удовлетворила. Футболист сможет принять участие в игре с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка лиги.

    При этом обвинения в неспортивном поведении Паулисты остаются в силе и будут рассмотрены отдельно.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2015 19:46
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997119
    numo443185
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+