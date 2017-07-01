Sky Sport Italia: «Зенит» может вернуться к варианту подписания Мурильо

Защитник «Интера» Джейсон Мурильо может продолжить карьеру в России. Как сообщается, «Зенит» вновь вернулся к варианту подписания 25-летнего футболиста.

Переговоры по колумбийцу могут начаться в ближайшее время. Рыночная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро. Напомним, в Италии заговорили о желании «Зенита» купить Мурильо в начале июня.

Защитник в прошедшем сезоне провел 34 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.