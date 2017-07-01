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    Sky Sport Italia: «Зенит» может вернуться к варианту подписания Мурильо

    Защитник «Интера» Джейсон Мурильо может продолжить карьеру в России. Как сообщается, «Зенит» вновь вернулся к варианту подписания 25-летнего футболиста.

    Переговоры по колумбийцу могут начаться в ближайшее время. Рыночная стоимость игрока составляет 13 миллионов евро. Напомним, в Италии заговорили о желании «Зенита» купить Мурильо в начале июня.

    Защитник в прошедшем сезоне провел 34 матча, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

    Источник: Skysports

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    01.07.2017 07:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 11:18

      А что... Дёшево и сердито... С итальянской защитой знаком, по мячу попадает.... То что надо...

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 1 июля 2017, 10:10

      Купят как пить дать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      gandyv 1 июля 2017, 09:55

      хватит писать о слухах. бабки околоподъездные, что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > gandyv 1 июля 2017, 11:21

      А больше редакции нечего писать... Чемпионат мира молодёжи с победившими немцами пролетел мимо их внимания... Только трарнсферы и переходы мусолят...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 09:19

      С греком не срослось, будем окучивать колумбийца. Как в сказке: вперед назад за лиловыми кроликами.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июля 2017, 07:59

      Такое швыряние деньгами, как в прследний год перед концом света... А гдеже хваленая зенитовская школа и ее воспитанники???

      2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > пряник929 1 июля 2017, 10:15

      По факту то ещё никого не купили кроме Ростова и то почти всех бесплатно, только одни слухи

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > пряник929 1 июля 2017, 11:22

      На месте... Но воспитанники долго растут... Вырастают и никому не нужны, потому что ни тому научили или недоучили... И полетели по арендам....

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