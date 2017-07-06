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Мурильо интересен «Зениту», кандидатура Меделя отпала

6 июля 2017, 11:33
3

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал об интересе клуба к защитнику «Интера» Джейсону Мурильо, с которым ведутся переговоры. Такой трансфер может быть осуществлен в ближайшее время, учитывая потребность российской команды в центральном защитнике.

«Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл. Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник.

Манолас и Дриусси? В ближайшее время узнаем. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в «Зенит». Например, вчера прочли, что отказался Матия Настасич из «Шальке-04», а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно», – рассказал Сарсания.

Ранее Сарсания рассказал об игроках, по которым «Зенит» ждет предложений.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Интер Медель Гари Манолас Костас Настасич Матия Мурильо Джейсон Дриусси Себастьян Сарсания Константин
Комментарии (3)
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hevbn 28
1499332803
Джейсон конечно хороший защитник , но Медель лучше, единственное в чем Мурильо лучше Гари это возраст .Меделю уже 30 лет в этом году , но когда это кого то останавливало , тем более , что Зенит всегда покупал игроков чтобы они решали задачи здесь и сейчас , а не на перспективу, так что эта формулировка "отпал интерес" выглядит просто смешно , но с другой стороны они же не могли сказать , что Медель их просто "послал" ( с Мурильо может получиться то же , что и с Маноласом , а может и нет потому , что он слабее , чем грек и может согласиться).
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dok66
1499345114
Г-н Сарсания , а с чьей подачи делаются все эти вбросы ? Не верю , что какой-нибудь фриланцер сидит у компа дома , и пишет новость , которая просто распространяется в и-нете ! И все ее начинают комментировать . Ха-ха.
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Red narva
1499348151
А кто такой этот Мендель?Странные люди..
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