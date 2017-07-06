Мурильо интересен «Зениту», кандидатура Меделя отпала

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал об интересе клуба к защитнику «Интера» Джейсону Мурильо, с которым ведутся переговоры. Такой трансфер может быть осуществлен в ближайшее время, учитывая потребность российской команды в центральном защитнике.

«Медель был в определенный момент в списках игроков, которые могли бы пополнить клуб. Но потом из списков выбыл. Что касается Мурильо, безусловно, главный тренер хорошо его знает, и он входит не то чтобы в шорт-лист, но в список игроков, которые интересны клубу. Тем более нам нужен центральный защитник.

Манолас и Дриусси? В ближайшее время узнаем. Сейчас часто в прессе пишут о том, что какой-то игрок отказался от перехода в «Зенит». Например, вчера прочли, что отказался Матия Настасич из «Шальке-04», а мы с ним даже не разговаривали и вообще не рассматривали его кандидатуру. И таких примеров сколько угодно», – рассказал Сарсания.

Ранее Сарсания рассказал об игроках, по которым «Зенит» ждет предложений.