«Зенит» ждет предложений по Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллагову

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, с кем клуб готов расстаться этим летом. В число таких игроков вошли полузащитники Эрнани, Маурисио и Йоан Молло, а также защитник Ибрагим Цаллагов.

«Мы готовы с ними расстаться, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет.

Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника – а именно там его видит главный тренер – есть достаточное количество игроков – Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев», – заявил Сарсания.

Ранее он же рассказал об игроках, которые могут быть отданы в аренду «Ростову».