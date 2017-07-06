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  • «Зенит» ждет предложений по Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллагову

«Зенит» ждет предложений по Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллагову

6 июля 2017, 11:03
20

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, с кем клуб готов расстаться этим летом. В число таких игроков вошли полузащитники Эрнани, Маурисио и Йоан Молло, а также защитник Ибрагим Цаллагов.

«Мы готовы с ними расстаться, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет.

Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника – а именно там его видит главный тренер – есть достаточное количество игроков – Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев», – заявил Сарсания.

Ранее он же рассказал об игроках, которые могут быть отданы в аренду «Ростову».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Маурисио Эрнани Сарсания Константин
Комментарии (20)
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Челнинец
1499330664
Кокошу слейте, главный балласт!
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КЭТиК
1499331283
Главный вопрос: на фига брали?
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алекс88
1499331999
Только купили и сразу сливают...не на тех игроков руководство смотрит...стоило бы обратить внимание на 9 и 22 номера...из-за паспорта платить такие зарплаты и идти на поводу у этих шлепков майонезных ни к чему
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Джой
1499332112
Сколько тренеров сменилось и ни у кого претензий к Анюкову нет. Достойно!
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Obojaemiy
1499332722
жалко только Молло. Зачем было звать человека?!
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insider_retro
1499333834
Недальновидные и спонтанные действия, ориентированные только на сиюминутные потребности... Несолидно...
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Salimoff73
1499346744
Зенит купил столько игроков ради чего, ради чемпионата России. Пипец. Зенит убивает всех талантливых российских футболистов. Покупает игроков и они сидят в запасе. Надо пора выиграть с таким составом Барселону.
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Red narva
1499348685
Спрашивается,а на хрена тогда брали?!
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Red narva
1499350979
Какорина не отдадим,а этих берите?Любой из названых игроков полезней выскочки Какорина!Сарсания,ку-ку?
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тоширо
1499360020
отвратительно, купили у кс молло и цалагова, из-за чего те вылетели,а теперь они им не нужны(((
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