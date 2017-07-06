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    «Зенит» ждет предложений по Эрнани, Маурисио, Молло и Цаллагову

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о том, с кем клуб готов расстаться этим летом. В число таких игроков вошли полузащитники Эрнани, Маурисио и Йоан Молло, а также защитник Ибрагим Цаллагов.

    «Мы готовы с ними расстаться, они об этом знают. По первым двум у нас есть предложения от иностранных клубов, будем их рассматривать, а по Молло, к сожалению, пока ничего нет.

    Предложений по Цаллагову пока нет, если будут, будем рассматривать. Готовы расстаться, потому что у нас на позиции правого защитника – а именно там его видит главный тренер – есть достаточное количество игроков – Игорь Смольников, Александр Анюков, Денис Терентьев», – заявил Сарсания.

    Ранее он же рассказал об игроках, которые могут быть отданы в аренду «Ростову».

    Источник: ТАСС

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    06.07.2017 11:03
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +75

      тоширо 6 июля 2017, 19:53

      отвратительно, купили у кс молло и цалагова, из-за чего те вылетели,а теперь они им не нужны(((

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:22

      Какорина не отдадим,а этих берите?Любой из названых игроков полезней выскочки Какорина!Сарсания,ку-ку?

      -1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:44

      Спрашивается,а на хрена тогда брали?!

      -1
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      Рейтинг: +19

      Salimoff73 6 июля 2017, 16:12

      Зенит купил столько игроков ради чего, ради чемпионата России. Пипец. Зенит убивает всех талантливых российских футболистов. Покупает игроков и они сидят в запасе. Надо пора выиграть с таким составом Барселону.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 июля 2017, 16:11

      Давайте их в Кайрат в обмен На ШАВУ

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva > Mahone 6 июля 2017, 16:47

      Шава в отличной форме сейчас.Один тайм,в его годы ,за зенит отработает как надо!Таких расспасовчиков в нашем чемпионате мало.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Red narva 6 июля 2017, 17:05

      да вы правы,играет он классно

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июля 2017, 15:49

      Пускай пока поиграют в Тосно . Чай свой питерский клуб ! Подарок младшему брату от старшего ! Это ж классно !

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 13:45

      Зачем Цаллагов переходил ? Чтобы по окончанию сезона его выкинули из команды?Из всех перечисленных интересен (лично мне) только Молло.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 6 июля 2017, 13:05

      На самом деле все не плохие игроки!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 июля 2017, 12:37

      Недальновидные и спонтанные действия, ориентированные только на сиюминутные потребности... Несолидно...

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 июля 2017, 12:18

      жалко только Молло. Зачем было звать человека?!

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