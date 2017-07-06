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Юсупов будет отдан «Зенитом» в аренду «Ростову»

6 июля 2017, 09:42
14

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о ближайших трансферных сделках команды перед стартом сезона. Так, полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время перейдет в «Ростов» на правах аренды.

«В ближайшее время он станет игроком «Ростова». Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.

По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.

Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в «Зените-2». Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать», – рассказал Сарсания.

В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в российской Премьер-лиге, уступив ЦСКА и «Спартаку».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Ростов Юсупов Артур Панюков Андрей Новосельцев Иван Сарсания Константин
Комментарии (14)
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vladik12
1499324103
Совершенно правильное решение. Манчини Юсупов точно не уперся.
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Busta Rhumes
1499325527
давно пора
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Алексей Гозиас
1499325999
Сначала набирают а потом отдают!!!
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Gullit 76
1499329303
Следовало ожидать.С одной стороны он картины не портит,а с другой картина какая-то хреновая получается.В Ч.Р он не пропадёт,а Зениту с его фин возможностями и целями заведомо не подходил(зачем брали?)
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vgarakh
1499330041
На месте Зенита надо скупить всех игроков РФПЛ, а потом по своему усмотрению раскидывать по командам, все довольны и счастливы.
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ДСА
1499330827
Зенит набрал уже столько игроков, хватит на три команды
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Тоторо
1499332580
В РФПЛ новый клуб появился! Называется ФК "Аренда"... из Ростова. Ниже падать уже некуда... Хотя...
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orstho-68
1499332916
Вот и закончилась сказка для Артура
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Victor.Vings
1499340209
И это правильно, пусть в Ростове поиграет годик.
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Red narva
1499347711
Ростову пригодится.А то разобрали клуб .Как то это не очень правильно по моему мнению.
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