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    Юсупов будет отдан «Зенитом» в аренду «Ростову»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о ближайших трансферных сделках команды перед стартом сезона. Так, полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время перейдет в «Ростов» на правах аренды.

    «В ближайшее время он станет игроком «Ростова». Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.

    По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.

    Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в «Зените-2». Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать», – рассказал Сарсания.

    В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в российской Премьер-лиге, уступив ЦСКА и «Спартаку».

    Источник: ТАСС

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    06.07.2017 09:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:28

      Ростову пригодится.А то разобрали клуб .Как то это не очень правильно по моему мнению.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 6 июля 2017, 14:23

      И это правильно, пусть в Ростове поиграет годик.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 6 июля 2017, 12:21

      Вот и закончилась сказка для Артура

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 6 июля 2017, 12:16

      В РФПЛ новый клуб появился! Называется ФК "Аренда"... из Ростова. Ниже падать уже некуда... Хотя...

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      Рейтинг: +929

      ДСА 6 июля 2017, 11:47

      Зенит набрал уже столько игроков, хватит на три команды

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 июля 2017, 11:34

      На месте Зенита надо скупить всех игроков РФПЛ, а потом по своему усмотрению раскидывать по командам, все довольны и счастливы.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 июля 2017, 11:21

      Следовало ожидать.С одной стороны он картины не портит,а с другой картина какая-то хреновая получается.В Ч.Р он не пропадёт,а Зениту с его фин возможностями и целями заведомо не подходил(зачем брали?)

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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 июля 2017, 10:26

      Сначала набирают а потом отдают!!!

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      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 6 июля 2017, 10:18

      давно пора

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 09:58

      Кто следующий? Ещё с десяток

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