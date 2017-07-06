Юсупов будет отдан «Зенитом» в аренду «Ростову»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о ближайших трансферных сделках команды перед стартом сезона. Так, полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время перейдет в «Ростов» на правах аренды.

«В ближайшее время он станет игроком «Ростова». Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.

По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.

Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в «Зените-2». Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать», – рассказал Сарсания.

В прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в российской Премьер-лиге, уступив ЦСКА и «Спартаку».