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  • «Интер» хочет получить от «Зенита» за Мурильо 15 миллионов и Гарая

«Интер» хочет получить от «Зенита» за Мурильо 15 миллионов и Гарая

27 июня 2016, 18:57
14

«Зенит» и «Интер» ведут переговоры о трансфере защитника Джейсона Мурильо. Итальянский клуб готов продать 24-летнего футболиста петербуржцам за сумму от 10 до 15 миллионов евро, а также получить права на игрока обороны сине-бело-голубых Эсекьелья Гарая.

При этом отмечается, что сам колумбиец не горит желанием переезжать в Россию и надеется получить предложение из АПЛ.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 34 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Интер Зенит Гарай Эсекьель Мурильо Джейсон
Комментарии (14)
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Выдыхай, бобер!
1467043694
А хотелка не треснет?
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18JG
1467043855
Чего, чего?! Гарай сам стоит не меньше этого колумбийца! У "Интера" губа не дура. Хотят и рыбку съесть и на хуй сесть.
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Zeff
1467045775
Кокорина отдайте кому-нибудь.
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Финт
1467047271
Зря вы так,про политику Питера,никто ему денег не даст,вы вспомните сколько Мирчу бразильцев открыл копеечных и за сколько их продали ,лень писать просто правильное решение,но Халк уйдёт жалко пи..дец,он реально украшал на ЧР РОССГОСТРАХ,не знаю Гарай мне кажется больше имя,чем игра
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Mariner
1467047604
Шта? Ваще оборзели в конец? ))) Наглость - второе счастье.
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Shaitan.
1467047843
Гарай дороже него стоит, совсем там сбрендили?)) Гарай отличный защитник, лучше бы Нету сбагрили...
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zarya-lk72
1467048074
Гарай дороже стоит и классный игрок, над РОССИЕЙ смеются на дурнинку обменять хотят
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Lenin26
1467049181
По мне так это утка,и почему то кажеться что Гараяне куда не отпустят как минемум ещё сезон,тем более если Николаса продадут.
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ivanthebest
1467052579
Кто-то хочет Анджелину Джоли и что с того? При таких запросах Интеру нужно по губам кое-чем пошлёпать и за щёку насовать...
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Garrincha58
1467057379
зачем держать Гарая если он не хочет тут играть
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