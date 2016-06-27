«Интер» хочет получить от «Зенита» за Мурильо 15 миллионов и Гарая

«Зенит» и «Интер» ведут переговоры о трансфере защитника Джейсона Мурильо. Итальянский клуб готов продать 24-летнего футболиста петербуржцам за сумму от 10 до 15 миллионов евро, а также получить права на игрока обороны сине-бело-голубых Эсекьелья Гарая.

При этом отмечается, что сам колумбиец не горит желанием переезжать в Россию и надеется получить предложение из АПЛ.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 34 матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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