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    Мурильо: «После травмы Умтити попросил агента о трансфере в «Барселону». Был в шоке, когда через 20 дней он это сделал»

    Центральный защитник «Барселоны» Джейсон Мурильо рассказал историю о переходе в каталонский клуб.

    «Когда я узнал о травме Самуэля Умтити, я связался со своим агентом, чтобы пошутить, и попросил его: «Что, если ты поможешь мне перейти в «Барсу»?». Но это была не более чем шутка.

    20 дней спустя мой агент позвонил мне и сказал, что возможность перейти в «Барсу» реальна. Моя реакция? Я был в шоке. Я всегда мечтал играть за «Барсу», – цитирует 26-летнего футболиста Sport.es.

    • Мурильо перешел в «Барселону» на правах аренды из «Валенсии». Летом каталонский клуб при желании может выкупить колумбийца.
    • В текущем сезоне Мурильо сыграл три матча за «Валенсию».

    Источник: Sport.es

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