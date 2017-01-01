Мурильо: «После травмы Умтити попросил агента о трансфере в «Барселону». Был в шоке, когда через 20 дней он это сделал»

Центральный защитник «Барселоны» Джейсон Мурильо рассказал историю о переходе в каталонский клуб.

«Когда я узнал о травме Самуэля Умтити, я связался со своим агентом, чтобы пошутить, и попросил его: «Что, если ты поможешь мне перейти в «Барсу»?». Но это была не более чем шутка.

20 дней спустя мой агент позвонил мне и сказал, что возможность перейти в «Барсу» реальна. Моя реакция? Я был в шоке. Я всегда мечтал играть за «Барсу», – цитирует 26-летнего футболиста Sport.es.