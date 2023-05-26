Статистика по турнирам

Катар. Лига звезд 2024/2025 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Испания. Примера 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Кубок Америки 2016 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Кубок Америки 2015 Испания. Примера 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014