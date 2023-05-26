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Катар. Лига звезд
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Аль-Шамаль
Джейсон Мурильо
Статистика
€ 400 тыс
Джейсон Мурильо - статистика
Аль-Шамаль
27 мая 1992 (34), Барранкилья
#24 | Защитник
182 см | 77 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сампдория
21
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Сампдория
2 : 2
26.05.2023
Сассуоло
68' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
5 : 1
20.05.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
1 : 1
15.05.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
2 : 0
08.05.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
0 : 2
03.05.2023
Торино
84' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
5 : 0
30.04.2023
Сампдория
59' - 90'
60'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
1 : 1
22.04.2023
Специя
1' - 72'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
1 : 1
16.04.2023
Сампдория
46' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 0
02.04.2023
Сампдория
1' - 52'
11'
52'
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
19.03.2023
Верона
84' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 2
18.02.2023
Болонья
1' - 46'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
0 : 0
13.02.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Монца
2 : 2
06.02.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
2 : 0
28.01.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
0 : 1
22.01.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Эмполи
1 : 0
16.01.2023
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0 : 2
08.01.2023
Наполи
1' - 46'
44'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 2
04.01.2023
Сампдория
87' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
0 : 2
12.11.2022
Лечче
1' - 81'
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
09.11.2022
Сампдория
1' - 70'
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
0 : 2
06.11.2022
Фиорентина
37' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
29.10.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 1
08.10.2022
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
0 : 3
02.10.2022
Монца
1' - 90'
18'
Италия. Серия А, 7 тур
Специя
2 : 1
17.09.2022
Сампдория
1' - 90'
12'
90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 2
10.09.2022
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
2 : 1
04.09.2022
Сампдория
59' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
1 : 1
31.08.2022
Лацио
1' - 73'
Италия. Серия А, 3 тур
Салернитана
4 : 0
28.08.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
0 : 0
22.08.2022
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
0 : 2
13.08.2022
Аталанта
90' - 90'
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