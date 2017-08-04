В «Интере» рассчитывают на Кандреву и Перишича

Руководство «Интера» не собирается продавать полузащитника Антонио Кандреву и форварда Ивана Перишича, с которым клуб планирует продлить контракт. Также итальянцы не особо рассчитывали, что им удастся подписать Артуро Видаля из «Баварии».

«Не знаю, откуда берутся подобные слухи. Мы не собираемся продавать Кандреву. Это касается и Перишича. Оба футболиста являются важными игроками для команды.

Видаль? Мы понимали изначально, что купить его будет практически невозможно. «Бавария» не планирует продавать чилийца.

«Валенсия» проявила интерес к Мурильо, но никакого соглашения пока нет. Еще нужно многое согласовать. На данный момент нельзя сказать, что его трансфер – решенное дело. Я бы не исключал, что Джейсон останется с нами», – приводит слова спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио Mediaset Premium.