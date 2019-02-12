Don Balon: Месси потребовал убрать Мурильо и Боатенга из состава «Барселоны» до конца сезона

Боатенг? Кто то видел когда он играл за Барселону, или я упустил?
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет больше видеть в составе команды защитника Джейсона Мурильо и полузащитника Кевина-Принса Боатенга.
По информации Don Balon, аргентинец считает их уровень недостаточно высоким и не хочет, чтобы они тянули команду вниз в решающей части сезона. Обоих футболистов клуб подписал не по его просьбе. Месси потребовал исключить колумбийца и ганца из состава до июня.
- Мурильо и Боатенг перешли в каталонский клуб этой зимой на правах аренды до конца сезона из «Валенсии» и «Сассуоло» соответственно.
- Первый провел за «Барселону» в этом сезоне два матча в Кубке Испании, второй – 63 минуты в этом же турнире.