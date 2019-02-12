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    Don Balon: Месси потребовал убрать Мурильо и Боатенга из состава «Барселоны» до конца сезона

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет больше видеть в составе команды защитника Джейсона Мурильо и полузащитника Кевина-Принса Боатенга.

    По информации Don Balon, аргентинец считает их уровень недостаточно высоким и не хочет, чтобы они тянули команду вниз в решающей части сезона. Обоих футболистов клуб подписал не по его просьбе. Месси потребовал исключить колумбийца и ганца из состава до июня.

    • Мурильо и Боатенг перешли в каталонский клуб этой зимой на правах аренды до конца сезона из «Валенсии» и «Сассуоло» соответственно.
    • Первый провел за «Барселону» в этом сезоне два матча в Кубке Испании, второй – 63 минуты в этом же турнире.

    Источник: Don Balon

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    12.02.2019 13:54
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 февраля 2019, 20:04

      Боатенг? Кто то видел когда он играл за Барселону, или я упустил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs > Санёк 17 12 февраля 2019, 20:37

      А он играл, недавно

      0
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      Рейтинг: +790

      JI e x a 12 февраля 2019, 18:56

      Месси опять капризничает? То зарплата ему маленькая, то футболисты плохие....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > JI e x a 12 февраля 2019, 19:12

      то говорит что ты идиот верящий в дон балон ! да?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 17:28

      Дон Балон ,решил заработать себе очки.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2019, 17:18

      какая то репортерская фигня....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 12 февраля 2019, 16:47

      Если написано "Don Balon" то можно не читать, и так понятно что *****ж

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 февраля 2019, 16:02

      Если правда, то быстро же Боатенг справился)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 февраля 2019, 14:52

      бред какой-то, дон балон забрался глубоко в балон походу, хрень несет всякую)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 14:44

      Месси уже гл тр Барсы? Чё-то я пропустил эту новость...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +142

      orzy 12 февраля 2019, 14:40

      Да они вообще не играют

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 12 февраля 2019, 14:39

      Ну и строг же Месси. Пивком у него наверняка не побалуешся

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