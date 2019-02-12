Don Balon: Месси потребовал убрать Мурильо и Боатенга из состава «Барселоны» до конца сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не хочет больше видеть в составе команды защитника Джейсона Мурильо и полузащитника Кевина-Принса Боатенга.

По информации Don Balon, аргентинец считает их уровень недостаточно высоким и не хочет, чтобы они тянули команду вниз в решающей части сезона. Обоих футболистов клуб подписал не по его просьбе. Месси потребовал исключить колумбийца и ганца из состава до июня.