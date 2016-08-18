Гарай согласился перейти в «Интер»

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай намерен покинуть петербургскую команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что аргентинец согласился перейти в «Интер». В ближайшее время клубы проведут переговоры о трансфере 29-летнего футболиста.

Также отмечается, что «Зенит» хочет включить в сделку защитника «Интера» Джейсона Мурильо, однако этот вариант не устраивает руководство миланцев.

В услугах Гарая также заинтересованы «Бенфика» и «Валенсия». Рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов.