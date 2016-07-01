Мурильо будет получать в «Зените» 4 миллиона в год

«Зенит» готов предложить защитнику «Интера» Джейсону Мурильо контракт на четыре года с ежегодной зарплатой в размере 4 миллионов евро, сообщает Corriere Dello Sport. На данный момент ведутся переговоры с итальянским клубом.

«Интер» планирует выручить за своего футболиста около 10-15 миллионов евро, а также права на защитника Эсекьеля Гарая. В прошедшем сезоне Мурильо провел 34 матча в Серии А, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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