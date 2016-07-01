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Мурильо будет получать в «Зените» 4 миллиона в год

1 июля 2016, 12:50
17

«Зенит» готов предложить защитнику «Интера» Джейсону Мурильо контракт на четыре года с ежегодной зарплатой в размере 4 миллионов евро, сообщает Corriere Dello Sport. На данный момент ведутся переговоры с итальянским клубом.

«Интер» планирует выручить за своего футболиста около 10-15 миллионов евро, а также права на защитника Эсекьеля Гарая. В прошедшем сезоне Мурильо провел 34 матча в Серии А, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Зенит Интер Мурильо Джейсон
Комментарии (17)
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18JG
1467367456
Ладно з/п заоблачная - к этом все давно привыкли, но отдать 10-15 лямов, да плюс еще и Гарая!.. Если руководство клуба провернет такой "трансфер", то это будет крайняя степень дебилизма.
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Dgad
1467368209
Гарай один стоит как два таких Мурильо
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REDWHITE_
1467369296
когда дзюба узнает про 4 ляма, то удавится
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KELT88
1467370564
Дэбилизм
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Garrincha58
1467370920
кто такой бред тут пишет Интер уже отказал Зениту так что никакого Мурильо не будет
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_Kesh_Suntar_
1467373524
да нет он у нас замерзнет, Колумбия же
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ManUtd-Volgograd
1467374744
Нахрена Гарая менять на хрен пойми кого?!
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Вомбат
1467376502
Вообще-то гарай гораздо лучше мудильо, и они должны быть счастливы отдать мудильо за гарая без доплаты. Но я так понял, что они хотят кроме гарая получить еще 15 миллионов евро? Абсурд. Если Зенит на это пойдет, значит клоуны Газпром-цирка окончательно спятили.
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Vasilii1958
1467376564
Дзюба будит завидовать ему что больше получаит
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никита голоян
1467376583
пилим народные баббки??))
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