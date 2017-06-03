«Зенит» интересуется Брозовичем и Мурильо

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Известно, что он обратил внимание на полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

Хорватский футболист провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Что касается колумбийского легионера, то он сыграл в 34 матчах, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

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