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«Зенит» интересуется Брозовичем и Мурильо

3 июня 2017, 09:18
6

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Известно, что он обратил внимание на полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

Хорватский футболист провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Что касается колумбийского легионера, то он сыграл в 34 матчах, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Интер Брозович Марсело Мурильо Джейсон Манчини Роберто
Комментарии (6)
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Garrincha58
1496471969
и так будет до закрытия трансферного окна еще в списке человек 20 будет
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Alex ostrov
1496472833
Старые "новости" начали поднимать, обо ещё в том году должны были перейти, но отказали!
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paracetamol
1496473568
Зачем Зениту представители середнячка макаронного чемпионата? Бери Ильина, свой в доску!
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Krics
1496473735
Какие бы не были тренера, но имя имеют, появятся определённого уровня легионеры, а выиграем мы - болелы всея Руси. Интрига - однако!
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Munez89
1496474155
Вот Яя Туре бы пришёл, было бы круто, но нет, не пошёл, он реально машина, усилил бы Зенит в разы и нам болельщикам было бы на него интересно смотреть))
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komarinskiy
1496497815
Пишите сразу: Зенит интересуется ВСЕМИ.
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