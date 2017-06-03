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    «Зенит» интересуется Брозовичем и Мурильо

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассматривает в качестве усиления сразу нескольких игроков «Интера», сообщает Sky Sports. Известно, что он обратил внимание на полузащитника Марсело Брозовича и защитника Джейсона Мурильо.

    Хорватский футболист провел в прошедшем сезоне 28 игр, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Что касается колумбийского легионера, то он сыграл в 34 матчах, в которых записал на свой счет по одному голу и результативной передаче.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 09:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 3 июня 2017, 16:50

      Пишите сразу: Зенит интересуется ВСЕМИ.

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 июня 2017, 10:15

      Вот Яя Туре бы пришёл, было бы круто, но нет, не пошёл, он реально машина, усилил бы Зенит в разы и нам болельщикам было бы на него интересно смотреть))

      -1
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      Рейтинг: +898

      Krics 3 июня 2017, 10:08

      Какие бы не были тренера, но имя имеют, появятся определённого уровня легионеры, а выиграем мы - болелы всея Руси. Интрига - однако!

      -3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 10:06

      Зачем Зениту представители середнячка макаронного чемпионата? Бери Ильина, свой в доску!

      -2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 июня 2017, 09:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Старые "новости" начали поднимать, обо ещё в том году должны были перейти, но отказали!

      -5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 09:39

      и так будет до закрытия трансферного окна еще в списке человек 20 будет

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