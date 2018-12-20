Мурильо – о переходе в «Барселону»: «Я исполнил свою мечту»

Защитник Джейсон Мурильо поделился впечатлениями от перехода в «Барселону». Каталонцы арендовали 26-летнего колумбийца у «Валенсии» на один год за 2 миллиона евро. Сине-гранатовые смогут выкупить футболиста за 25 миллионов.

«Я исполнил свою мечту. Перехожу в «Барселону» с желанием помочь команде любым возможным способом и постараться насладиться этим.

Надеюсь, все будет хорошо», – сказал Мурильо.

Очень странный трансфер «Барсы». Сейчас объясним, что к чему