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    Мурильо – о переходе в «Барселону»: «Я исполнил свою мечту»

    Защитник Джейсон Мурильо поделился впечатлениями от перехода в «Барселону». Каталонцы арендовали 26-летнего колумбийца у «Валенсии» на один год за 2 миллиона евро. Сине-гранатовые смогут выкупить футболиста за 25 миллионов.

    «Я исполнил свою мечту. Перехожу в «Барселону» с желанием помочь команде любым возможным способом и постараться насладиться этим.

    Надеюсь, все будет хорошо», – сказал Мурильо.

    Очень странный трансфер «Барсы». Сейчас объясним, что к чему

    • Мурильо провел в этом сезоне три матча во всех турнирах.
    • За нарушение на Мурильо был удален нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом туре ЛЧ.

    Источник: Marca

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