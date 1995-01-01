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    Дочь Мурильо на презентации «Барселоны» подписала контракт отца с клубом

    Сегодня «Барселона» провела презентацию центрального защитника Джейсона Мурильо.

    Во время публичного подписания контракта к столу, за которым сидели футболист, президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу и еще один представитель сине-гранатовых, подошла маленькая дочь колумбийца.

    Защитник взял ее на руки, дал ручку, открыл только что подписанный контракт и позволил девочке поставить в нем свою подпись.

    • Мурильо перешел в «Барселону» из «Валенсии» на правах аренды до конца этого сезона.
    • В текущей кампании игрок провел за «Валенсию» три матча во всех турнирах.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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