Дочь Мурильо на презентации «Барселоны» подписала контракт отца с клубом

Сегодня «Барселона» провела презентацию центрального защитника Джейсона Мурильо.

Во время публичного подписания контракта к столу, за которым сидели футболист, президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу и еще один представитель сине-гранатовых, подошла маленькая дочь колумбийца.

Защитник взял ее на руки, дал ручку, открыл только что подписанный контракт и позволил девочке поставить в нем свою подпись.