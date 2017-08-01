Мурильо, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Валенсию»

«Валенсия» близка к приобретению защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Сообщается, что оранжевые намерены завершить трансфер 25-летнего игрока на этой неделе. Сам колумбиец уже дал согласие на переход в стан «летучих мышей». Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Ранее СМИ информировали об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

В течение своей карьеры Мурильо провел в Испании четыре сезона, защищая цвета «Кадиса», «Лас-Пальмаса» и «Гранады», а в 2015 году переехал в Милан. Его нынешнее соглашение с «нерадзурри» рассчитано до июня 2020 года.