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    Мурильо, которым интересовался «Зенит», перейдет в «Валенсию»

    «Валенсия» близка к приобретению защитника «Интера» Джейсона Мурильо. Сообщается, что оранжевые намерены завершить трансфер 25-летнего игрока на этой неделе. Сам колумбиец уже дал согласие на переход в стан «летучих мышей». Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

    Ранее СМИ информировали об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

    В течение своей карьеры Мурильо провел в Испании четыре сезона, защищая цвета «Кадиса», «Лас-Пальмаса» и «Гранады», а в 2015 году переехал в Милан. Его нынешнее соглашение с «нерадзурри» рассчитано до июня 2020 года.

    Источник: Football Espana

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    01.08.2017 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 1 августа 2017, 18:18

      Думаю не надо его продавать лучше оставить на замену

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