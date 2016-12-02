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«Интер» зимой попробует заполучить Кришито

2 декабря 2016, 15:18
3

Миланский «Интер» в ближайшее трансферное окно предпримет попытку приобрести защитника «Зенита» Доменико Кришито. Итальянский клуб готов арендовать футболиста с опцией выкупа или обменять его на одного из своих игроков.

Среди возможных игроков на обмен называются Джейсон Мурильо, Стеван Йоветич, Фелипе Мело, Джонатан Биабияни. Также питерской команде предложена аренда Габигола.

Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году. В составе сине-бело-голубых 29-летний футболист провел 171 матч и забил 13 мячей.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Трансферы Интер Зенит Йоветич Стеван Кришито Доменико Биабиани Джонатан Мурильо Джейсон Мело Филипе Барбоза Габриэл
Комментарии (3)
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Обер-КанцлерЪ
1480698891
в профиле Джейсона Мурильо: 01.12.2016 Был в запасе Терек (мол) 1:1 Краснодар (мол) Россия. Молодежное первенство, 16 тур
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СОКОЛ САРАТОВ
1480713245
ПОСМОТРИТЕ НА ИНТЕР СОВСЕМ ИСПОРТИЛСЯ СЕЙЧАС ЛЕТИТ 0-3 ОТ НАПОЛИ НАФИГА МИМО ТАКОЙ КЛУБ
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Zeff
1480720617
Кришито отдавать нельзя. Надо приобрести хорошего ЦЗ.
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