«Интер» зимой попробует заполучить Кришито

Миланский «Интер» в ближайшее трансферное окно предпримет попытку приобрести защитника «Зенита» Доменико Кришито. Итальянский клуб готов арендовать футболиста с опцией выкупа или обменять его на одного из своих игроков.

Среди возможных игроков на обмен называются Джейсон Мурильо, Стеван Йоветич, Фелипе Мело, Джонатан Биабияни. Также питерской команде предложена аренда Габигола.

Кришито перешел в «Зенит» в 2011 году. В составе сине-бело-голубых 29-летний футболист провел 171 матч и забил 13 мячей.