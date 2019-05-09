AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками

«Барселона» планирует расстаться с группой футболистов в ближайшее трансферное окно.

По информации AS, каталонцев точно покинут защитник Джейсон Мурильо и нападающий Кевин-Принс Боатенг, который были арендованы у «Валенсии» и «Сассуоло» соответственно. В списке уходящих также защитник Томас Вермален и голкипер Яспер Силлессен. От продажи последнего сине-гранатовые планируют выручить 30 миллионов евро.

Кроме того, «Барселона» находится в поиске клуба для полузащитника Филиппе Коутиньо. Стоимость бразильца – 100 миллионов евро. Может покинуть клуб и защитник Самуэль Умтити. Наиболее вероятным его уход станет в случае приобретения каталонцами Матейса де Лигта у «Аякса».

Помимо прочего, сине-гранатовые готовы отпустить в другую команды форварда Малкома, если поступит хорошее предложения – от 35 миллионов евро. Также может уйти полузащитник Иван Ракитич, на которого претендует «Интер».

Неопределенным остается будущее в «Барселоне» хавбеков Рафиньи и Дениса Суареса, который, скорее всего, вернется в клуб летом после истечения срока аренды в «Арсенале».

В этом сезоне «Барселона» выиграла Примеру, но вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. проиграв «Ливерпулю» (3:0, 0:4).