В сети посмеялись над удалением Роналду. На самом деле он надевал шляпу на голову Мурильо

В интернете появился веселый ролик об удалении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).
На 29-й минуте встречи португалец получил прямую красную карточку за касание рукой головы защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.
Troll Football Media смонтировал видео, в котором Роналду надевает на голову Мурильо шляпу.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter