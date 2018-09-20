В сети посмеялись над удалением Роналду. На самом деле он надевал шляпу на голову Мурильо

В интернете появился веселый ролик об удалении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

На 29-й минуте встречи португалец получил прямую красную карточку за касание рукой головы защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.

Troll Football Media смонтировал видео, в котором Роналду надевает на голову Мурильо шляпу.

twit text — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 19 сентября 2018 г.