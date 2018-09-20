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  • В сети посмеялись над удалением Роналду. На самом деле он надевал шляпу на голову Мурильо

В сети посмеялись над удалением Роналду. На самом деле он надевал шляпу на голову Мурильо

20 сентября 2018, 15:59
11

В интернете появился веселый ролик об удалении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

На 29-й минуте встречи португалец получил прямую красную карточку за касание рукой головы защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.

Troll Football Media смонтировал видео, в котором Роналду надевает на голову Мурильо шляпу.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Валенсия Ювентус Роналду Криштиану Мурильо Джейсон
Комментарии (11)
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ArReal
1537449116
Ну и где тут удаление - то?
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DeStar
1537449294
ну бред же, не красная тут уж точно.
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Антибиотик
1537451257
С этой камеры на сто процентов не скажешь, однако очень похоже на симуляцию.
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Cules2013
1537451584
Это не красная, но, думаю, что жёлтая, при чём обеим кадрам. Один провоцировал, а другой не удержался и отреагировал.
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ben_alex
1537452162
Судья "молодец"!
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Жёлто-синий
1537452958
Вообще может он погладил его
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PavelSKASPB
1537455070
Под амнистию попадет Роналдо,им нужно в театре играть на сцене а не мяч пинать
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soltik09
1537455422
Что говорят врачи по поводу состояния Мурильо?
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Полная Канистра
1537457648
а шляпу не у боярского одолжил
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zigbert
1537460331
Вариант со шляпой более подходит.
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