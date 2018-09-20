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    В сети посмеялись над удалением Роналду. На самом деле он надевал шляпу на голову Мурильо

    В интернете появился веселый ролик об удалении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).

    На 29-й минуте встречи португалец получил прямую красную карточку за касание рукой головы защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.

    Troll Football Media смонтировал видео, в котором Роналду надевает на голову Мурильо шляпу.

    Источник: Twitter

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    20.09.2018 15:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 сентября 2018, 19:18

      Вариант со шляпой более подходит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 сентября 2018, 18:34

      а шляпу не у боярского одолжил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      soltik09 20 сентября 2018, 17:57

      Что говорят врачи по поводу состояния Мурильо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 20 сентября 2018, 17:51

      Под амнистию попадет Роналдо,им нужно в театре играть на сцене а не мяч пинать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 20 сентября 2018, 17:48

      Судья пи*арас

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 сентября 2018, 17:15

      Вообще может он погладил его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ben_alex 20 сентября 2018, 17:02

      Судья "молодец"!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 сентября 2018, 16:53

      Это не красная, но, думаю, что жёлтая, при чём обеим кадрам. Один провоцировал, а другой не удержался и отреагировал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 сентября 2018, 16:47

      С этой камеры на сто процентов не скажешь, однако очень похоже на симуляцию.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12344

      DeStar 20 сентября 2018, 16:14

      ну бред же, не красная тут уж точно.

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