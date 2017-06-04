«Зенит» готов потратить 45 миллионов на покупку двух игроков «Интера»

«Зенит» в летнее трансферное окно заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера». Сообщается, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини намерен пригласить в петербургский клуб защитника Джейсона Мурильо и хавбека Марсело Брозовича.

Трансфер двух игроков обойдется «Зениту» в 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 27 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Брозовича – четыре гола и две передачи в 23 играх.