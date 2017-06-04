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    «Зенит» готов потратить 45 миллионов на покупку двух игроков «Интера»

    «Зенит» в летнее трансферное окно заинтересован в приобретении двух футболистов «Интера». Сообщается, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини намерен пригласить в петербургский клуб защитника Джейсона Мурильо и хавбека Марсело Брозовича.

    Трансфер двух игроков обойдется «Зениту» в 45 миллионов евро.

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Мурильо провел 27 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. На счету Брозовича – четыре гола и две передачи в 23 играх.

    Источник: Tuttosport

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    04.06.2017 12:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 5 июня 2017, 11:01

      Мурильо может пойти, а у брозовича предложения по серьёзней зенита есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 июня 2017, 23:21

      Бал сатаны Фурсенко начался

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 16:58

      Ребята, вроде, в самом соку, не ЯЯ, не Баллтелии, но стоят ли они такого бабла. Может лучше Хулька вернуть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      OLEJABOR 4 июня 2017, 16:54

      Видимо Зенит любит переплачивать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 16:38

      Денежный мешок развязался.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 июня 2017, 14:43

      Они не стоят этих денег...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 14:33

      И по итогу сезона как обычно будет на 2-3 месте

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 4 июня 2017, 14:03

      Так себе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 4 июня 2017, 13:32

      Источник: Tuttosport
      Источник то хоть надёжный?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 13:21

      кто это все выдумывает

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