AS: «Валенсия» может обменять Мурильо на Черышева

Для Испании Черышев футболист ниже среднего. травматичен, возраст уже далеко не юношеский. 8 лямов для них копейки и то брать не хотят. Да и нашим его брать не стоит, уже есть молодое перспективное поколение. которых ещё и перепродать смогут.
«Валенсия» хочет сохранить российского вингера Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу».
По информации AS, левантийский клуб может включить в сделку защитника Джейсона Мурильо, который не входит в планы тренерского штаба.
«Валенсия» не воспользовалась опцией выкупа Черышева за восемь миллионов евро. Отступные в его контракте – 30 миллионов.
- 28-летний Черышев в минувшем сезоне сыграл 41 матч в составе «Валенсии», забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
- 27-летний Мурильо в январе перешел в «Барселону» на правах аренды. В его активе четыре сыгранных поединка.