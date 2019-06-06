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    AS: «Валенсия» может обменять Мурильо на Черышева

    «Валенсия» хочет сохранить российского вингера Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу».

    По информации AS, левантийский клуб может включить в сделку защитника Джейсона Мурильо, который не входит в планы тренерского штаба.

    «Валенсия» не воспользовалась опцией выкупа Черышева за восемь миллионов евро. Отступные в его контракте – 30 миллионов.

    • 28-летний Черышев в минувшем сезоне сыграл 41 матч в составе «Валенсии», забил четыре гола и сделал пять результативных передач.
    • 27-летний Мурильо в январе перешел в «Барселону» на правах аренды. В его активе четыре сыгранных поединка.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1669

      Рубинище 33 минуты назад

      Для Испании Черышев футболист ниже среднего. травматичен, возраст уже далеко не юношеский. 8 лямов для них копейки и то брать не хотят. Да и нашим его брать не стоит, уже есть молодое перспективное поколение. которых ещё и перепродать смогут.

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      Рейтинг: +2371

      m40 55 минут назад

      Видел несколько матчей, играет креативно, партнеры много запарывает его передач. Но травмы...Видимо поэтому Валенсия не хочет платить 8 миллионов

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      Рейтинг: +334

      Boeung777 1 час назад

      Хочет сохранить, но не хочет платить.

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