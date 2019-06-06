AS: «Валенсия» может обменять Мурильо на Черышева

«Валенсия» хочет сохранить российского вингера Дениса Черышева, права на которого принадлежат «Вильярреалу».

По информации AS, левантийский клуб может включить в сделку защитника Джейсона Мурильо, который не входит в планы тренерского штаба.

«Валенсия» не воспользовалась опцией выкупа Черышева за восемь миллионов евро. Отступные в его контракте – 30 миллионов.