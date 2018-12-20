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    «Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

    Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона.

    Ранее сообщалось, что за аренду сине-гранатовые заплатят 2 миллиона евро и будут иметь право выкупа футболиста за 25 миллионов.

    • Мурильо в текущем сезоне провел за «Валенсию» три матча во всех турнирах.
    • Действующий контракт защитника с оранжевыми рассчитан до лета 2022 года.
    • За нарушение на Мурильо был удален нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом туре Лиги чемпионов этого сезона.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.12.2018 21:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1391

      KARAT777 4 часа назад

      Хорошо что не Черышева

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      Рейтинг: +185

      FENIX-SL 5 часов назад

      зачем третий пункт приписали то?
      теперь даже дуракам очевидно почему он в барселоне
      ведь дело которое продвигали Бускетст, Педро, Алвес, Пике..гибнет
      надо возрождать

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      Рейтинг: +2655

      la verdad > FENIX-SL 4 часа назад

      Как болельщика Реала, Вас в первую очередь должно волновать, что гибнет дело, которое "продвигал" Зидан (на мой взгляд), а не новости из стана чемпиона Испании.

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