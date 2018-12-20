«Барселона» арендовала у «Валенсии» Мурильо

Хорошо что не Черышева
Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо перешел в «Барселону». Каталонцы арендовали футболиста до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось, что за аренду сине-гранатовые заплатят 2 миллиона евро и будут иметь право выкупа футболиста за 25 миллионов.
- Мурильо в текущем сезоне провел за «Валенсию» три матча во всех турнирах.
- Действующий контракт защитника с оранжевыми рассчитан до лета 2022 года.
- За нарушение на Мурильо был удален нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в первом туре Лиги чемпионов этого сезона.