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    Стало известно, сыграет ли Коутиньо с «Зенитом»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился информацией о ближайшем сопернике по сбору в Катаре – местном «Аль-Духаиле».

    «В «Аль-Духаиле» работает наш бывший физиотерапевт Эдуардо, который помогал Халку. Он скучает по нашей команде, мы с ним поговорили.

    Филиппе Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо», – сказал Тимощук.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    03.02.2024 20:06
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    Комментарии (4)
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    fakeid
    1706981005
    когда-то за него барса отвалила 135 лямов, а сейчас вон он где, оказывается. ну хоть не в тарасофке.
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    BlackMurder
    1706983405
    Как играет катарский клуб, так в дворовом футболе катают лучше
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    СпорЦмен
    1706983684
    Коутиньо, это что имя приведения. Бразильский Каспер.
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    Вомбат
    1706986062
    Когда он играл в Англии, где в феврале около нуля, ни разу не простужался. А в Катаре, где в это же время 25, у него небольшая простуда. Где там можно простудиться?
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