Стало известно, сыграет ли Коутиньо с «Зенитом»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился информацией о ближайшем сопернике по сбору в Катаре – местном «Аль-Духаиле».
«В «Аль-Духаиле» работает наш бывший физиотерапевт Эдуардо, который помогал Халку. Он скучает по нашей команде, мы с ним поговорили.
Филиппе Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо», – сказал Тимощук.
- «Аль-Духаиль» тренирует Кристоф Гальтье, выигрывавший Лигу 1 с «ПСЖ».
- На этой неделе катарцы уступили дома «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого (0:1).
- Матч «Зенит» – «Аль-Духаиль» состоится 5 февраля, в понедельник.