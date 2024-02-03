Стало известно, сыграет ли Коутиньо с «Зенитом»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился информацией о ближайшем сопернике по сбору в Катаре – местном «Аль-Духаиле».

«В «Аль-Духаиле» работает наш бывший физиотерапевт Эдуардо, который помогал Халку. Он скучает по нашей команде, мы с ним поговорили.

Филиппе Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо», – сказал Тимощук.