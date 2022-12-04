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Борис Игнатьев
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
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Все новости
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
5
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
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Борис Игнатьев - новости
Тренер
Имя
Борис
Фамилия
Игнатьев
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 декабря 1940
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23 января
13:59
Игнатьев назвал единственное преимущество чемпионата Саудовской Аравии над РПЛ
1
16 января
13:41
Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских»
6
4 декабря 2022
14:54
Борис Игнатьев: «Месси – простой рязанский парень»
8
13 октября 2022
13:59
Игнатьев будет смотреть ЧМ-2022 без России: «Спектакль интересен и без одного великого актера»
9 октября 2022
09:58
«Беспроигрышный вариант». Борис Игнатьев предложил кандидатуру на пост тренера «Локомотива»
10
29 сентября 2022
00:14
Борис Игнатьев допустил, что Ларина подставили
25 сентября 2022
01:43
Игнатьев: «Многие даже в страшном сне не могли представить, что Россия проиграет Киргизии»
21 сентября 2022
07:40
«Россия обязательно вернется на международную арену. Мы должны быть готовы». Борис Игнатьев – об отстранении России
20 сентября 2022
21:59
Игнатьев: «Лучше играть с Киргизией, чем вообще не играть. Неважно, кто соперник – «Спартак» или «Зенит»
16 сентября 2022
07:13
Борис Игнатьев назвал дворовым футбол «Урала» при Шалимове
1
14 сентября 2022
13:57
«Заварзин сказки рассказывает». Смородская опровергла жесткий диалог с Игнатьевым
1
13:26
Заварзин: «Игнатьев пять минут слушал Смородскую, а потом спросил: «Зачем вам это надо, если вы в футболе нулевая?»
7
16 августа 2022
11:41
Игнатьев посоветовал Дзюбе закончить карьеру и стать тренером в России
4
10 августа 2022
15:22
«Я не верю! Бред!» Игнатьев – об обвинениях Юрана о попытке сдать матч
4
30 июня 2021
15:38
Техком РФС не обсуждал ужесточение лимита на легионеров
5
14:30
Член техкома Игнатьев – об увольнении Черчесова: «Нет оснований полагать, что другой человек сделает лучше»
21
15 марта 2021
11:47
Игнатьев: «Я не верю в допинг Обухова, ему это было ни к чему»
3
4 августа 2020
19:48
«Чертаново»: «Семин и Игнатьев восхищены дебютом Пиняева в ФНЛ»
30 мая 2020
12:16
Кверквелия тренируется на даче у Сeмина
9
8 мая 2020
11:09
Игнатьев: «Возможно, стоит разрешить обратные замены»
29 апреля 2020
17:08
Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Остановка ФНЛ – беспредел по отношению к «Торпедо»
4
14 апреля 2020
08:40
Экс-тренер сборной России Игнатьев: «Если у «Тамбова» нет стадиона, то нет смысла рваться в РПЛ»
6
14 октября 2019
09:58
Черчесов занимает 8-е место среди тренеров сборной России по среднему показателю набранных очков
10
16 ноября 2018
08:30
Игнатьев: «Ари никак себя не проявил. Пришло время Чалова»
15
7 ноября 2018
11:31
Игнатьев: «Российские команды не готовы к конкуренции в ЛЧ. Пока наш уровень – это Лига Европы»
6
5 ноября 2018
10:42
Игнатьев: «Подобное отношение к Глушакову со стороны фанатов просто не укладывается в голове»
14
11 октября 2018
08:04
Игнатьев: «Для Швеции матч с Россией будет решающим за выход из группы»
7
9 октября 2018
10:44
Игнатьев: «Рано надевать на игроков «Зенита» золотые медали»
5
18 сентября 2018
08:42
Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»
8
29 августа 2018
09:42
Игнатьев: «Уверен, «Зенит» не повторит ошибку, допущенную в первой игре с минским «Динамо»
3
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