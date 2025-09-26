Введите ваш ник на сайте
  • Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом

Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом

Сегодня, 10:42
2

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Со «Спартаком» может быть всякое. Ещe в конце в прошлого года мы были хорошо настроены к Станковичу и команде. Всe было не так печально и пессимистично, как сегодня. Не думаю, что они могут занять первое место. У них нет компонентов, чтобы опережать ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит», – сказал Игнатьев.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 15 очками после 9 туров.
  • В прошлом сезоне красно-белые заняли в чемпионате России 4-ю позицию.

Еще по теме:
Руководитель «Пари НН» высказался о нижегородцах, болеющих за «Спартак»
Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне 3
Угальде высказался о конкуренции с Заболотным 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатьев Борис
Комментарии (2)
ПалкоВводецъ007
1758872827
Я бы ещё пяток команд назвал, которые будут выше свинарни. Гыгыгы
NewLife
1758873871
Плагиат с Трампа: "нет карт"))
