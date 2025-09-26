Экс-тренер сборной России назвал 3 клуба, из-за которых «Спартак» не станет чемпионом

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.
«Со «Спартаком» может быть всякое. Ещe в конце в прошлого года мы были хорошо настроены к Станковичу и команде. Всe было не так печально и пессимистично, как сегодня. Не думаю, что они могут занять первое место. У них нет компонентов, чтобы опережать ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит», – сказал Игнатьев.
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 15 очками после 9 туров.
- В прошлом сезоне красно-белые заняли в чемпионате России 4-ю позицию.
Источник: «Чемпионат»