Игнатьев определил показатель, по которому «Зенит» хуже «Спартака»

3 ноября, 20:54
14

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил вклад в отечественный футбол «Спартака» и «Зенита».

«Команды вроде «Спартака» и «Динамо» внесли наибольший вклад в развитие отечественного футбола, они формировали облик чемпионата долгие годы. «Зенит» всe-таки отстаeт по вкладу в развитие нашего футбола. Но за ними уже тоже стоят серьeзные достижения, которые болельщик не может игнорировать», – сказал Игнатьев.

  • «Спартак» сохраняет лидерство по титулам среди российских клубов (38).
  • «Зенит» отстает на 8 трофеев.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Игнатьев Борис
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1762192747
ЗПРФ ! - Это если вкрадце резюмировать!)))...
Ответить
хрю-хрю
1762192981
спартаг точно внёс вклад в развитие отечественного футбола, первым завезя не.гра робсона, а затем таких же великолепных исполнителей, которых помнят до сих пор, и все на них равняются: мукунка, аджей, огунсанья, зоа, фло, нимели, баги, кебе, сапата, зепатта, овусу-абейа и т.д. пальмы трясли, как не в себя. ПОЗОР ЗУЛУСЯТНИКУ!
Ответить
Цугундeр
1762194048
)) В России нет ещё пока команды "..вроде Спартака".. Просто заголовок) А в нём вся скорбь и мука. Вроде..)))
Ответить
_Marqella_
1762225539
В РПЛ играет больше всего воспитанников Зенита, о чём этот не осведмолённый человечек говорит... наверное в 10 клубах как минимум есть воспитанники Зенитовской школы в ЦСКА Круговой, в Краснодаре Козлов, и т.д.и т.п.
Ответить
18+
