Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил вклад в отечественный футбол «Спартака» и «Зенита».
«Команды вроде «Спартака» и «Динамо» внесли наибольший вклад в развитие отечественного футбола, они формировали облик чемпионата долгие годы. «Зенит» всe-таки отстаeт по вкладу в развитие нашего футбола. Но за ними уже тоже стоят серьeзные достижения, которые болельщик не может игнорировать», – сказал Игнатьев.
- «Спартак» сохраняет лидерство по титулам среди российских клубов (38).
- «Зенит» отстает на 8 трофеев.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Советский спорт»