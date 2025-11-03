Игнатьев определил показатель, по которому «Зенит» хуже «Спартака»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сравнил вклад в отечественный футбол «Спартака» и «Зенита».

«Команды вроде «Спартака» и «Динамо» внесли наибольший вклад в развитие отечественного футбола, они формировали облик чемпионата долгие годы. «Зенит» всe-таки отстаeт по вкладу в развитие нашего футбола. Но за ними уже тоже стоят серьeзные достижения, которые болельщик не может игнорировать», – сказал Игнатьев.