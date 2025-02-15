Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
«У «Краснодара» есть зависимость от Кордобы. Он правильно выбирает позицию, умело сочетает в себе качества голеодора. Джон выжимает из ситуации максимум.
Кордоба объединяет команду, и такие игроки заставляют соперников принимать неправильные решения на поле. Считаю, что Джон – самый сильный легионер в истории «Краснодара», – сказал Игнатьев.
- Кордоба забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная цена – 14 миллионов евро.
- Летом подписать Кордобу хотели «Спартак» и «Зенит».