Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«У «Краснодара» есть зависимость от Кордобы. Он правильно выбирает позицию, умело сочетает в себе качества голеодора. Джон выжимает из ситуации максимум.

Кордоба объединяет команду, и такие игроки заставляют соперников принимать неправильные решения на поле. Считаю, что Джон – самый сильный легионер в истории «Краснодара», – сказал Игнатьев.