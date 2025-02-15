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  • Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»

Игнатьев назвал сильнейшего легионера в истории «Краснодара»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«У «Краснодара» есть зависимость от Кордобы. Он правильно выбирает позицию, умело сочетает в себе качества голеодора. Джон выжимает из ситуации максимум.

Кордоба объединяет команду, и такие игроки заставляют соперников принимать неправильные решения на поле. Считаю, что Джон – самый сильный легионер в истории «Краснодара», – сказал Игнатьев.

  • Кордоба забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его рыночная цена – 14 миллионов евро.
  • Летом подписать Кордобу хотели «Спартак» и «Зенит».

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Источник: «РБ Спорт»

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15.02.2025 21:25
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Комментарии (2)
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Таврида
1739649326
Игнатьев - Мистер Очевидность.
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DOCTOR PENALTY
1739656333
С Кордобой Краснодару повезло. *
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