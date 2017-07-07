Газзаев: «Результаты сборной России – полный крах»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев оценил выступление сборной России на прошедшем недавно Кубке конфедераций. Он прямо назвал его провальным.

— Как оцените выступление российской сборной на прошедшем турнире?

— Как провальное. Результат сборной на Кубке конфедераций удручает. О выступлении команды принято судить по ее результатам. Вот и в этот раз, как и в четырех предыдущих, мы вновь не смогли выйти из группы. Наша национальная команда уже на пяти подряд крупных турнирах не может попасть в стадию плей-офф. Это полный крах. В РФС ставят цель – популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Но популяризация достигается за счет успехов, а не очередных провалов. Никто не будет любить команду, которая постоянно проигрывает. Это факт. Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными. Ну а сегодня мы имеем то, что имеем.

— Вам понравилась организация Кубка конфедераций?

— Безусловно. Этот турнир доказал всему миру, что в России прекрасные условия для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне. У нас потрясающие болельщики, высочайший уровень безопасности – посмотрите, на турнире не было ни одной крупной драки или прочих противоправных действий. Наши гости остались безумно довольны и с удовольствием вернутся к нам еще раз. Приятно, что все прошло именно так.