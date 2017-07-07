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    Газзаев: «Результаты сборной России – полный крах»

    Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев оценил выступление сборной России на прошедшем недавно Кубке конфедераций. Он прямо назвал его провальным.

    — Как оцените выступление российской сборной на прошедшем турнире?

    — Как провальное. Результат сборной на Кубке конфедераций удручает. О выступлении команды принято судить по ее результатам. Вот и в этот раз, как и в четырех предыдущих, мы вновь не смогли выйти из группы. Наша национальная команда уже на пяти подряд крупных турнирах не может попасть в стадию плей-офф. Это полный крах. В РФС ставят цель – популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Но популяризация достигается за счет успехов, а не очередных провалов. Никто не будет любить команду, которая постоянно проигрывает. Это факт. Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными. Ну а сегодня мы имеем то, что имеем.

    — Вам понравилась организация Кубка конфедераций?

    Безусловно. Этот турнир доказал всему миру, что в России прекрасные условия для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне. У нас потрясающие болельщики, высочайший уровень безопасности – посмотрите, на турнире не было ни одной крупной драки или прочих противоправных действий. Наши гости остались безумно довольны и с удовольствием вернутся к нам еще раз. Приятно, что все прошло именно так.

    Источник: Известия

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    07.07.2017 06:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 июля 2017, 10:09

      В Думе думу думают...

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 июля 2017, 08:34

      Что то меня с утра понесло...
      Об чем это я ?
      Ах даа...
      Значитса ,если футбол в России -
      Это престиж и часть ,,экономики,, - которая хромает на обе ноги (здесь -весьма кстати)
      То почему Царь Влад не вые...., не вызовет к себе на ,,малину,, те в Кремль,
      Му и Че (чука и гека) и не погладит их против шерсти?!!!
      PS Давно известно,что только после вмешательства Царя,происходило шевеление в лучшую сторону.
      Хотя ....вспомнить 2014 и 2016 гг .тогда петицию расценили,как жужжание...
      Как говорится : все хуйня ,кроме пчёл...впрочем пчёлы тоже хуйня,,

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 июля 2017, 08:00

      Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными.Как не заметили?Все заметили как"усатый" внедрил свои "стратегии" развития футбола в Осетии и к чему это привело.А сейчас стучит в грудь и всем говорит"вы мое развитие не заметили"Чепуха и глупость чиновников от футбола никогда не останутся "не замеченными"

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 июля 2017, 07:56

      Эх-х...
      Сколько уж этих правильных слов народ выслушал,в простонародье (лапша на уши),
      Газз! Ты же власть и упиваешься ей всласть,
      Говорить то мы умеем,но за дело не радеем!
      Кто виновник ,,торжества,,?
      На уме два мудака...
      Залепить бы им в ,,пятак,,
      За существующий бардак! :0)))!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 июля 2017, 07:20

      Да ладно... Не блеск, но пока потянет.... Можно и дальше на ресурсах поливать тренера и команду грязью, выказывая тем самым своё ФИ..... ЭТО ни на что не влияет... А вот ответственным за подготовку сборной людям за оставшийся год НЕОБХОДИМО провести плановую работу по подготовке игроков сборной в клубах и на сборах, закончить своевременно медицинские реабилитации, не допустить травматизма!!!.... Создать предпосылки для качественного скачка по результатам контрольных матчей!!.. Создать благоприятный климат внутри коллектива и вокруг сборной!!... Снимать галстуки, пиджаки и работать КАК НА ГАЛЕРАХ!!!....

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > insider_retro 7 июля 2017, 08:05

      Все верно говоришь...
      Вот ,если бы дилетантов убрать с руководящих должностей...эх...
      Возьмем Черчеса - в советское время прилично играл,не дилетант,
      а что щас?
      Люди страх потеряли - это раз
      Ответственность? Не смешите мои тапочки!
      Выгонят..так и еще и отступные дадут!
      Футбол перестал быть футболом ,он стал простым ,ванючачим бизнисом,где выигрывает ,тот у кого больше связей вверху и карманов ...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > alex1951 7 июля 2017, 08:14

      Граци... Ответственность за результат и компетентность - отсутствие этого расхолаживает и толкает в балдёж.... К сожалению...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 7 июля 2017, 07:20

      Блин, достал он со своим трепом на эту тему... Ну и так все знают, что жопа полная.. Сделай что нибудь..

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:08

      Прям Иван Грозный, т.е. Ахмат.

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Дядя Серёжа 7 июля 2017, 07:26

      Вообще не в ту степь...

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