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Газзаев: «Результаты сборной России – полный крах»

7 июля 2017, 06:17
10

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам физической культуры, спорта и молодежной политики Валерий Газзаев оценил выступление сборной России на прошедшем недавно Кубке конфедераций. Он прямо назвал его провальным.

— Как оцените выступление российской сборной на прошедшем турнире?

— Как провальное. Результат сборной на Кубке конфедераций удручает. О выступлении команды принято судить по ее результатам. Вот и в этот раз, как и в четырех предыдущих, мы вновь не смогли выйти из группы. Наша национальная команда уже на пяти подряд крупных турнирах не может попасть в стадию плей-офф. Это полный крах. В РФС ставят цель – популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Но популяризация достигается за счет успехов, а не очередных провалов. Никто не будет любить команду, которая постоянно проигрывает. Это факт. Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными. Ну а сегодня мы имеем то, что имеем.

— Вам понравилась организация Кубка конфедераций?

Безусловно. Этот турнир доказал всему миру, что в России прекрасные условия для проведения спортивных мероприятий на самом высоком уровне. У нас потрясающие болельщики, высочайший уровень безопасности – посмотрите, на турнире не было ни одной крупной драки или прочих противоправных действий. Наши гости остались безумно довольны и с удовольствием вернутся к нам еще раз. Приятно, что все прошло именно так.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Россия Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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Дядя Серёжа
1499400496
Прям Иван Грозный, т.е. Ахмат.
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mihail200606
1499401209
Блин, достал он со своим трепом на эту тему... Ну и так все знают, что жопа полная.. Сделай что нибудь..
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insider_retro
1499401238
Да ладно... Не блеск, но пока потянет.... Можно и дальше на ресурсах поливать тренера и команду грязью, выказывая тем самым своё ФИ..... ЭТО ни на что не влияет... А вот ответственным за подготовку сборной людям за оставшийся год НЕОБХОДИМО провести плановую работу по подготовке игроков сборной в клубах и на сборах, закончить своевременно медицинские реабилитации, не допустить травматизма!!!.... Создать предпосылки для качественного скачка по результатам контрольных матчей!!.. Создать благоприятный климат внутри коллектива и вокруг сборной!!... Снимать галстуки, пиджаки и работать КАК НА ГАЛЕРАХ!!!....
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alex1951
1499403362
Эх-х... Сколько уж этих правильных слов народ выслушал,в простонародье (лапша на уши), Газз! Ты же власть и упиваешься ей всласть, Говорить то мы умеем,но за дело не радеем! Кто виновник ,,торжества,,? На уме два мудака... Залепить бы им в ,,пятак,, За существующий бардак! :0)))!
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fanchik
1499403601
Мы предлагали различные варианты стратегии развития футбола в нашей стране, но все они остались незамеченными.Как не заметили?Все заметили как"усатый" внедрил свои "стратегии" развития футбола в Осетии и к чему это привело.А сейчас стучит в грудь и всем говорит"вы мое развитие не заметили"Чепуха и глупость чиновников от футбола никогда не останутся "не замеченными"
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alex1951
1499405654
Что то меня с утра понесло... Об чем это я ? Ах даа... Значитса ,если футбол в России - Это престиж и часть ,,экономики,, - которая хромает на обе ноги (здесь -весьма кстати) То почему Царь Влад не вые...., не вызовет к себе на ,,малину,, те в Кремль, Му и Че (чука и гека) и не погладит их против шерсти?!!! PS Давно известно,что только после вмешательства Царя,происходило шевеление в лучшую сторону. Хотя ....вспомнить 2014 и 2016 гг .тогда петицию расценили,как жужжание... Как говорится : все хуйня ,кроме пчёл...впрочем пчёлы тоже хуйня,,
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77SAM
1499497771
В Думе думу думают...
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