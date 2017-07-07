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  • Жирков: «Слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, который не разбирается в футболе»

Жирков: «Слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, который не разбирается в футболе»

7 июля 2017, 21:15
14

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике депутата Госдумы Игоря Лебедева в свой адрес.

– Что скажете о высказывании вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который заявил, что вам за красную карточку в матче с Мексикой нужно «дать в морду»?

– Конечно, читал. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку.

– Неужели кровь не закипела?

– Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро-2012, как помните, тоже разные истории происходили.

– Вы про случай с Андреем Аршавиным – «ваши ожидания – ваши проблемы»?

– Да. Я там тоже присутствовал – в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Евро-2012, в наш отель никого не пускали. Все огородили и даже жен охрана останавливала – чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьей – там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на...». Это тоже депутаты говорили – с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.

Хотя мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят – провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков из-за нашей ошибки. Но ведь некоторые люди не смотрели на то, как команда играла, билась. Мнение формировали только по факту невыхода из группы.

– И все же – есть, что сказать Лебедеву?

– Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.

– А вот Дзюба выдал: «Пусть попробует».

– Просто Артем хотел посмотреть, как это будет выглядеть (смеется).

– Мне кажется, дал понять что готов за вас заступиться.

– Тогда другое дело! Но если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более, есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону, – сказал Жирков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Зенит Россия Жирков Юрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shurik45
1499451662
Юра ,молодец. Достоинство, прежде всего.
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Аскорбин
1499452849
Достойно ответил чмошнику.
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maior-60
1499453607
Викторина. Кем был бы Лебедев без Жирика?
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DUMOH
1499455069
За что Юра мне нравиться так это за то,что в жизни спокойный и адекватный человек,но на поле устремленный и агрессивный!
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aurora5858
1499457953
Смеется. Вместо того чтобы извинится перед народом. Получается 2012 год прошел для него даром. Не уважаю.
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DeutschlandUberAlles
1499460335
Достойно ответил. К нему лично никаких претензий по сумме всех матчей.
Эпизод с удалением в матче с Мексикой это какая-то нелепая ошибка судьи.
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Bozigit
1499461880
К барьеру к Соловьеву
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OfaZavr
1499489645
Вот и правильно. Как говориться не тронь оно и не...
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nik55
1499493415
ты такой же умный как твоя жена
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