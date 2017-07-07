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    Жирков: «Слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, который не разбирается в футболе»

    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике депутата Госдумы Игоря Лебедева в свой адрес.

    – Что скажете о высказывании вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который заявил, что вам за красную карточку в матче с Мексикой нужно «дать в морду»?

    – Конечно, читал. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку.

    – Неужели кровь не закипела?

    – Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро-2012, как помните, тоже разные истории происходили.

    – Вы про случай с Андреем Аршавиным – «ваши ожидания – ваши проблемы»?

    – Да. Я там тоже присутствовал – в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Евро-2012, в наш отель никого не пускали. Все огородили и даже жен охрана останавливала – чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьей – там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на...». Это тоже депутаты говорили – с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.

    Хотя мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят – провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков из-за нашей ошибки. Но ведь некоторые люди не смотрели на то, как команда играла, билась. Мнение формировали только по факту невыхода из группы.

    – И все же – есть, что сказать Лебедеву?

    – Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.

    – А вот Дзюба выдал: «Пусть попробует».

    – Просто Артем хотел посмотреть, как это будет выглядеть (смеется).

    – Мне кажется, дал понять что готов за вас заступиться.

    – Тогда другое дело! Но если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более, есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону, – сказал Жирков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2017 21:15
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 8 июля 2017, 08:56

      ты такой же умный как твоя жена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2017, 07:54

      Вот и правильно. Как говориться не тронь оно и не...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 8 июля 2017, 00:11

      К барьеру к Соловьеву

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 7 июля 2017, 23:45

      Достойно ответил. К нему лично никаких претензий по сумме всех матчей.

      Эпизод с удалением в матче с Мексикой это какая-то нелепая ошибка судьи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 июля 2017, 23:05

      Смеется. Вместо того чтобы извинится перед народом. Получается 2012 год прошел для него даром. Не уважаю.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > aurora5858 7 июля 2017, 23:22

      а за что извиняться - эта игра он же не в балете

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 7 июля 2017, 22:17

      За что Юра мне нравиться так это за то,что в жизни спокойный и адекватный человек,но на поле устремленный и агрессивный!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 7 июля 2017, 21:53

      Викторина. Кем был бы Лебедев без Жирика?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 > maior-60 7 июля 2017, 21:54

      Разносчиком сосисок в пивбаре.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 июля 2017, 21:40

      Достойно ответил чмошнику.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 июля 2017, 21:21

      Юра ,молодец. Достоинство, прежде всего.

      11
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