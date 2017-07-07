Жирков: «Слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, который не разбирается в футболе»

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков поделился мнением о критике депутата Госдумы Игоря Лебедева в свой адрес.

– Что скажете о высказывании вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который заявил, что вам за красную карточку в матче с Мексикой нужно «дать в морду»?

– Конечно, читал. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку.

– Неужели кровь не закипела?

– Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро-2012, как помните, тоже разные истории происходили.

– Вы про случай с Андреем Аршавиным – «ваши ожидания – ваши проблемы»?

– Да. Я там тоже присутствовал – в самом начале той истории. Аршавина ведь тогда банально спровоцировали. Пока проходили матчи и тренировки в ходе Евро-2012, в наш отель никого не пускали. Все огородили и даже жен охрана останавливала – чтобы увидеться, специально договаривались на ресепшене. Но когда после поражения от Греции я спустился вниз посидеть с семьей – там в кафе уже набился полный зал людей. Подсел к родным, а мне говорят: «Чего ты тут сидишь? Иди от сюда на...». Это тоже депутаты говорили – с матом, не стесняясь. Так что провоцировали по полной.

Хотя мне кажется, в 2012 году сборная провела хороший турнир. Сейчас говорят – провал. А матчи с Чехией и Польшей? Да, случился нелепый гол греков из-за нашей ошибки. Но ведь некоторые люди не смотрели на то, как команда играла, билась. Мнение формировали только по факту невыхода из группы.

– И все же – есть, что сказать Лебедеву?

– Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе.

– А вот Дзюба выдал: «Пусть попробует».

– Просто Артем хотел посмотреть, как это будет выглядеть (смеется).

– Мне кажется, дал понять что готов за вас заступиться.

– Тогда другое дело! Но если серьезно, не стоит на все это реагировать. Тем более, есть ощущение, что в целом отношение к сборной постепенно меняется в лучшую сторону, – сказал Жирков.