Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

24 июня 2017, 20:46
75

Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о заключительной встрече групповой стадии Кубка конфедерации МексикаРоссия (2:1).

«Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву еще после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше.

Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил, прессинговали, шли вперед. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.

Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной.

Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину», — считает Лебедев.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Лебедев Игорь
Комментарии (75)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1498327053
Ты в купе со своим папашей много лет портите малину всей России ...кто бы вам дал в морду .. можно и не в раздевалке...
Ответить
isa361
1498327287
ВСЕ ПО ДЕЛУ
Ответить
isa361
1498327421
НЕ НАДО НИКОГО ЗАЩИЩАТЬ. ЭТИ ДВОЕ "СДЕЛАЛИ " ИГРУ
Ответить
кошмарик
1498327476
ну про Жиркова перебор.. Стасик долженбыл после карточки заменить.. а про Акинфеева все верно.. давно уже не играет парниша..
Ответить
ikram1984
1498328468
У жиркова это взедозволенность играть доктями из зенита когда их судьи просто не замечают в чемпионате. Акинфеев просто уже заработал синдром бога когда больше 10 лет в сборной. А ведь есть ребров,рыжиков,гильерме,митрюшкин,джанаев а он один и не заменим вот и п****й ему на все. И после матча такие слова говорит
Ответить
ikram1984
1498329066
Я сам из Туркмении но за сборную России болею с 1990 года. Да были в истори и Харин,и Сметанин, и Филимонов но такого отношения к болельщикам как у Акинфеева не было ни у кого? Вспомните что говорил Филя после того матча что виноват только он сам. А что говорит это недоконь? Еще и типа что ему не должны предъявлять за этот гол
Ответить
Kulimen
1498329240
Вот бы у нас в госдуме по роже давали за каждый ляп.
Ответить
Кривоножка
1498329321
Все правильно один преданный конь,а другой конь - бомжара;))))) больше дисов!!!
Ответить
docndoc
1498356515
Депутат, иди и убейся об стену! Я и сам не в восторге от нашей игры, но тебя за такие слова на перекладине вздёрнуть.
Ответить
Diesel133
1498390467
так иди и дай в морду, если такой смелый. Вас давно пора всей Госдумой в одной раздевалке собрать и отхуярить.
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
3
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
10
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
1
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
11
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
3
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
1
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+