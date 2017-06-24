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    Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

    Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о заключительной встрече групповой стадии Кубка конфедерации МексикаРоссия (2:1).

    «Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву еще после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше.

    Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил, прессинговали, шли вперед. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.

    Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной.

    Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину», — считает Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 20:46
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 05:09

      если по мужски то надо всей думе в морду дать,непонять для чего они в думе сидят "слуги народа .уевы"

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 26 июня 2017, 03:47

      Предлагаю что бы Лебедев с Жирковым провели боксерский спарринг))) Если он так хочет, что бы Юра получил непременно "по морде" то пусть Жирик - младший сделает это собственноручно, а не науськивает третьих лиц! Я бы с удовольствием посмотрел на этот бой)))

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 25 июня 2017, 17:44

      Из-за таких политиков которые суют свой ебаный нос в футбол, у нас и нет этого самого футбола!!!!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 25 июня 2017, 14:34

      так иди и дай в морду, если такой смелый. Вас давно пора всей Госдумой в одной раздевалке собрать и отхуярить.

      6
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 25 июня 2017, 14:05

      Жирков всю игру тащил, как в 2008, без него тащить было бы некому, да и когда его удалили счёт был уже 1-2 в пользу Мексики, так что вряд ли это удаление что-то решило бы в итоговом счёте, максимум 2-2 смогли бы

      а г. Лебедеву предлагаю провести опрос, кому народ больше хочет дать в морду, ему или Жиркову, и думаю результаты его не порадуют

      3
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      Рейтинг: +40

      Калашников за ЦСКА 25 июня 2017, 11:18

      Ну вот, опять Акинфеев и Жирков! А почему же никто не говорит про Смольникова, который с 2 метров бьет по воробьям???? Про Ерохина в первом тайме, когда мяч также был послан в космос. Забивать надо сначала научиться, тогда и вратари наши будут меньше виноваты

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 25 июня 2017, 05:08

      Депутат, иди и убейся об стену! Я и сам не в восторге от нашей игры, но тебя за такие слова на перекладине вздёрнуть.

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 июня 2017, 04:36

      Просто не умеют играть,позор

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 25 июня 2017, 04:09

      А ты рискни, зайди в раздевалку,если мужик, конечно, а не просто депутат!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      dimar 25 июня 2017, 03:15

      Блин, судя по жаргону у нас в политике подъездное быдло

      2
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