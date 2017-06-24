Вице-спикер Госдумы Лебедев: «Акинфеев не может быть вратарем сборной номер один. Жиркову в раздевалке надо в морду дать»

Вице-спикер Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился мнением о заключительной встрече групповой стадии Кубка конфедерации Мексика – Россия (2:1).

«Вратарем номер один национальной сборной России не может быть Акинфеев, потому что два пропущенных мяча в матче с Мексикой — это два его откровенных ляпа. Нельзя так играть в футбол на профессиональном уровне. Я говорил о необходимости искать замену Акинфееву еще после чемпионата мира в Бразилии, когда все пропущенные мячи сборной были ошибками вратаря. Сегодня эта ситуация повторилась. Да, у Игоря бывают всплески, когда он спасает команду, но отрицательный КПД у него больше.

Ребята отлично начали матч, играли так же, как второй тайм с португальцами. Атаковали, били по воротам, Смолов имел отличный шанс, но попал в штангу, Самедов забил, прессинговали, шли вперед. Глаза горели! Два ляпа «старика» сборной — и мы вылетаем с Кубка конфедераций, судьба Черчесова под вопросом, а 43 тысячи казанцев со слезами на глазах покидают стадион.

Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так! Обе карточки — не игровые моменты, а его неспортивное, непрофессиональное поведение. Сдержись! Ты один из самых опытных игроков сборной наряду с Акинфеевым, возрастной и имеющий огромное количество международных матчей за спиной.

Один ляпы допускает, другой подставляет, а сейчас вся страна будет хаять ребят, которые реально бились. Эти два игрока испортили нам всю «малину», — считает Лебедев.