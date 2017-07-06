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  • Черчесов объяснил, почему на Кубке конфедераций-2017 мало сыграл Миранчук

Черчесов объяснил, почему на Кубке конфедераций-2017 мало сыграл Миранчук

6 июля 2017, 23:12
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью RT пояснил, почему не дал большого количества игрового времени в матчах недавнего Кубка конфедераций-2017 полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку.

– Очень хороший сезон провел Алексей Миранчук. Вы сами говорили, что он является тем самым «джокером» в команде, который может выйти и решить исход матча. Но почему он так мало сыграл на турнире?

– Тогда вам встречный вопрос, если говорите про хороший сезон. Вы сколько игр «Локомотива» смотрели? Мы не враги ни себе, ни самому Миранчуку. Когда он выходил на замену, то был очень полезен для команды. Но не стоит забывать: нужно, чтобы и футболист приносил пользу, и команда оставалась на хорошем уровне.

Хотим мы этого или нет, но история с продлением контракта с «Локомотивом» отвлекала Алексея, мешала пребывать в наилучших кондициях. Мы все это отслеживали.

Зачем игроку давать непосильную нагрузку? На сборах он во многом прибавил, стал четче понимать, что от него требуют. Уже скоро стартует чемпионат, и мы надеемся, что мы будем видеть от него на поле ту игру, какую от него и ждем.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Миранчук Алексей Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1499375559
Пора начинать отслеживать тараканов в башке у Стаса.
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динамо тб
1499375617
Мало футбола,мало Миранчуков!
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Wagarti
1499375974
Стасик, уходи!
Ответить
Nesterenko
1499376911
Как обычно странный ответ. Миранчук очень прибавил весной, что ему там мешало? Да и клубные дела это совсем другое, Капелло вызывал Денисова, да ещё и делал капитаном в сборной, а то время как он имел конфликт в Зените.
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loko-the_best
1499404303
Ты просто космос, Стас
Ответить
loko-the_best
1499404521
Весь этот календарный год Миранчук, благодаря Юрию Палычу, не обращал внимания на контракт и выдавал сильную игру, в отличие от осенней части чемпионата. Выпускать Канунникова,Тарасова, Ерохина и не выпускать действительно талантливого футболиста, который может решить исход может только усач. И отмазы лепит ещё какие-то...
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Fan Loko mik
1499407467
Честно говоря, я так и не понял из объяснений Черчеса почему не играл Миранчук?
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