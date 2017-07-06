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    Черчесов объяснил, почему на Кубке конфедераций-2017 мало сыграл Миранчук

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью RT пояснил, почему не дал большого количества игрового времени в матчах недавнего Кубка конфедераций-2017 полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку.

    – Очень хороший сезон провел Алексей Миранчук. Вы сами говорили, что он является тем самым «джокером» в команде, который может выйти и решить исход матча. Но почему он так мало сыграл на турнире?

    – Тогда вам встречный вопрос, если говорите про хороший сезон. Вы сколько игр «Локомотива» смотрели? Мы не враги ни себе, ни самому Миранчуку. Когда он выходил на замену, то был очень полезен для команды. Но не стоит забывать: нужно, чтобы и футболист приносил пользу, и команда оставалась на хорошем уровне.

    Хотим мы этого или нет, но история с продлением контракта с «Локомотивом» отвлекала Алексея, мешала пребывать в наилучших кондициях. Мы все это отслеживали.

    Зачем игроку давать непосильную нагрузку? На сборах он во многом прибавил, стал четче понимать, что от него требуют. Уже скоро стартует чемпионат, и мы надеемся, что мы будем видеть от него на поле ту игру, какую от него и ждем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2017 23:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 июля 2017, 09:04

      Честно говоря, я так и не понял из объяснений Черчеса почему не играл Миранчук?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 июля 2017, 08:15

      Весь этот календарный год Миранчук, благодаря Юрию Палычу, не обращал внимания на контракт и выдавал сильную игру, в отличие от осенней части чемпионата. Выпускать Канунникова,Тарасова, Ерохина и не выпускать действительно талантливого футболиста, который может решить исход может только усач. И отмазы лепит ещё какие-то...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 7 июля 2017, 08:11

      Ты просто космос, Стас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 июля 2017, 00:35

      Как обычно странный ответ. Миранчук очень прибавил весной, что ему там мешало? Да и клубные дела это совсем другое, Капелло вызывал Денисова, да ещё и делал капитаном в сборной, а то время как он имел конфликт в Зените.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Nesterenko 7 июля 2017, 07:53

      Слишком много держали мяч острых передач боялись отдавать, за место самедова вполне бы мог сыграть может быть и лучше, но мы этого теперь и не узнаем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 7 июля 2017, 00:19

      Стасик, уходи!

      3
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      Рейтинг: +35

      динамо тб 7 июля 2017, 00:13

      Мало футбола,мало Миранчуков!

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 июля 2017, 00:12

      Пора начинать отслеживать тараканов в башке у Стаса.

      1
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