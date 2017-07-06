Черчесов объяснил, почему на Кубке конфедераций-2017 мало сыграл Миранчук

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью RT пояснил, почему не дал большого количества игрового времени в матчах недавнего Кубка конфедераций-2017 полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Миранчуку.

– Очень хороший сезон провел Алексей Миранчук. Вы сами говорили, что он является тем самым «джокером» в команде, который может выйти и решить исход матча. Но почему он так мало сыграл на турнире?

– Тогда вам встречный вопрос, если говорите про хороший сезон. Вы сколько игр «Локомотива» смотрели? Мы не враги ни себе, ни самому Миранчуку. Когда он выходил на замену, то был очень полезен для команды. Но не стоит забывать: нужно, чтобы и футболист приносил пользу, и команда оставалась на хорошем уровне.

Хотим мы этого или нет, но история с продлением контракта с «Локомотивом» отвлекала Алексея, мешала пребывать в наилучших кондициях. Мы все это отслеживали.

Зачем игроку давать непосильную нагрузку? На сборах он во многом прибавил, стал четче понимать, что от него требуют. Уже скоро стартует чемпионат, и мы надеемся, что мы будем видеть от него на поле ту игру, какую от него и ждем.