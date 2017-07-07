«Он кидал в меня деньги и оскорблял». Журналистка из России обвиняет Марадону в домогательстве

В какой скандал он влип?

Все произошло в Санкт-Петербурге после финала Кубка конфедераций в отеле, где остановился Марадона. С ним общались репортер Екатерина Надольская и ее подруга. Сам футболист, конечно, подробностями не делился, но журналистка вскоре дала интервью Eurosport, где рассказала свою версию событий:

«Диего плохо говорит по-английски, но я все-таки договорилась об интервью. Он сказал: «Да-да, только здесь не очень удобно. К тому же я немного устал. Давай пройдем в номер». Прошла в номер вместе с подругой. Все пили. А как не пить? Отмечали финал большого турнира. Подруга ушла – захотела подписать какой-то мяч внизу. Марадона закрыл дверь. И потом… Я уже не хочу вдаваться в подробности. Мне больно и противно все это вспоминать.



Сначала подумала, что Марадона какой-то своеобразный. Но потом он как-то нагло все начал делать. Стянул платье. Когда осознал, что я сопротивляюсь, появилась неадекватная реакция. Такое ощущение, что белая горячка. Нереальная агрессия. Он начал кричать, кидать вещи. Говорят, что в этот момент я должна была уйти. Но знаете, взыграла гордость. Я в ответ начала кидаться в него. И сказала, что сейчас вызову полицию. Тут произошло что-то странное. Он как услышал слово полиция, сразу кому-то позвонил. Быстро пришел лысый и здоровый амбал. Его охранник. Еще более агрессивный. Если Марадона просто кричал, то этот, казалось, убьет. Каким-то образом он открыл запертую изнутри дверь и стал меня трясти, орать. Распотрошил сумку. Потом вдвоем с Марадоной начал кидать в меня свои деньги – €500. Охранник заорал: «Чего ты хочешь, мразь?» На своем языке. Марадона тоже оскорблял. Я швырнула деньги обратно – в них. А потом впала в ступор.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Просто села на кровать и сказала, что не уйду, пока не приедет полиция. И начала набирать номер. Марадона выхватил из рук айфон, кинул его об пол. Сломал чехол – тот просто раскололся на две части – и погнул заднюю панель. И поступил непонятным образом. Показал на меня рукой, как на собаку: «Прогони ее. Убери!» И лег. Типа спит. В этот момент охранник, видимо, понял, что со мной лучше не связываться. Вызвал русских секьюрити. Примчались громилы – двое или трое. И вынесли меня в коридор.



Написала объяснение – как все было с его стороны. Без интимной связи. Полицейские отвезли в следственный комитет. Там сотрудники сказали, что если я не хочу развивать скандал, лучше претензии не предъявлять. Даже больше – настоятельно рекомендовали ничего не делать. Намекнули, что могут возникнуть проблемы. Я подумала и поняла, что этот конфликт может усугубить ситуацию с чемпионатом мира. Мне бы не хотелось создавать впечатление, что мы, русские, агрессивно настроены к Аргентине. Да, один аргентинец поступил по-скотски. Но это же просто человек. После этой ситуации я даже на чемпионат мира не хочу идти. Меня колотит, я пью таблетки. Врачи прописали успокоительные».

Кто такая Екатерина Надольская?

Послужной список у журналистки невелик – в основном, репортажи с тусовок под псевдонимом. В соцсетях – как у среднестатистического пользователя – цитатки, репосты, да симпатичные фотографии. Ничего примечательного, о чем можно было бы рассказать.

Диего не виноват?

Есть и другая версия, которую Пятому каналу сообщил источник в правоохранительных органах. По ней – Надольская сама пришла к футболисту и начала раздеваться, что не понравилось Марадоне, и аргентинец ее выгнал. И тогда девушка заявила о домогательстве.

Были ли у Надольской проблемы с футболистами?

Нет, как она сама говорит. Слово Екатерине:

«Роналдо – очень спокойно и хорошо себя вел. До Марадоны я делала много интервью на Кубке Конфедераций. С Пабло Аймаром, Токио Сексвале из ФИФА… Тоже все спонтанно, но никогда не возникало проблем»

Что будет дальше?

По данным некоторых СМИ, журналистка хочет проучить Марадону и будет добиваться справедливости. Сама Надольская опровергает информацию:

«Я никуда идти не собираюсь. Не пойду в суд или к юристам. Мне не нужны ни его деньги, ни извинения. Я и так потратила кучу нервов и не хочу больше даже слышать о нем, пусть уезжает обратно домой».

Видеообращение

Надольская записала и его.

(видео с YouTube-канала «Alexander Tomsky»)

Зачем Марадона вообще приехал в Россию?

Приезд Марадоны совпал с вылетом сборной России с Кубка конфедераций, так что повод нашелся сам собой. «Возглавить сборную? Так я для этого и приехал, – заявил Марадона. – У меня очень много планов и впереди много работы». Ясно, что это была шутка, и цель у аргентинца совсем другая. Какая – пока неизвестно, но кое-какая информация есть: «Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для ЧМ-2018», – отметил аргентинец.

Чем еще запомнился Марадона за неделю в России?

И речами, и поступками, собственно, как и обычно. Расхвалил Путина, покритиковал Трампа, походил в шарфе «Спартака», примерил хоккейную форму сборной России, выпил рюмку с локтя и отправился на финал Кубка конфедераций, где раздал медали немцам и чилийцам. Словом, обычная программа, через которую проходит любая вызванная знаменитость.