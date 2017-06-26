Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «Я – фанат Путина»

    Футбольная легенда Диего Марадона заявил, что является фанатом президента РФ Владимира Путина. По словам аргентинца, глава государства обратился к нему за помощью в организации чемпионата мира-2018.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

    «Мы созвонились с Путиным, он попросил кое-что сделать для чемпионата мира в 2018 году в России. Я его фанат и очень люблю. Как я уже говорил, все может быть. Важна именно личная встреча с президентом», – приводит слова Марадоны Ola.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 июня 2017, 05:29

      Скоро все нарики и алики и нацики запишутся в друзья Пу. На дозу, что ли нехватает или с Пу больше никто дела иметь не хочет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 июня 2017, 01:39

      Слыш диего там ещё друган - медведев есть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Nerlinger 27 июня 2017, 17:06

      Медведев не друган, а крупный чиновник в кабинете Путина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 27 июня 2017, 00:44

      Это я поручил Путину позвонить Марадоне, дабы папу римского не напрягать лишний раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 27 июня 2017, 00:36

      знатненько так лизнул))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 27 июня 2017, 00:19

      хороший порох был, отлично карлика торкнул.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR 27 июня 2017, 00:12

      о как вставило)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 27 июня 2017, 00:08

      Не поможет. Фиг вам а не золотая медаль. Чемпионом будет либо Германия либо Уругвай.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 27 июня 2017, 00:02

      Гражданство и квартиру в МО.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > FCBarcelona1713 27 июня 2017, 10:52

      Участок земли на Дальнем Дальнем Востоке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 26 июня 2017, 23:54

      Фанат Путина и кокаина. Классика

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 26 июня 2017, 23:25

      Вступай в Единую Россию.У Депардьетквартирка пустая если что можно туда

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11