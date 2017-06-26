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Марадона: «Я – фанат Путина»

26 июня 2017, 22:24
18

Футбольная легенда Диего Марадона заявил, что является фанатом президента РФ Владимира Путина. По словам аргентинца, глава государства обратился к нему за помощью в организации чемпионата мира-2018.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

«Мы созвонились с Путиным, он попросил кое-что сделать для чемпионата мира в 2018 году в России. Я его фанат и очень люблю. Как я уже говорил, все может быть. Важна именно личная встреча с президентом», – приводит слова Марадоны Ola.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (18)
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Файдаэн
1498507512
Из Марадоны тренер такой же как из Карпина. То есть никакущий.
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rammax fcsm
1498507700
опять обдолбался?????
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абжора
1498508735
Вступай в Единую Россию.У Депардьетквартирка пустая если что можно туда
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wobaekat
1498510490
Фанат Путина и кокаина. Классика
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nim-
1498510928
Гражданство и квартиру в МО.
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alexa1995
1498511967
хороший порох был, отлично карлика торкнул.
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RedGreenHooligan
1498512964
знатненько так лизнул))))
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AlmazZz93
1498513493
Это я поручил Путину позвонить Марадоне, дабы папу римского не напрягать лишний раз
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Nerlinger
1498516756
Слыш диего там ещё друган - медведев есть...
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kykyi
1498530573
Скоро все нарики и алики и нацики запишутся в друзья Пу. На дозу, что ли нехватает или с Пу больше никто дела иметь не хочет?
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