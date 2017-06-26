Марадона: «Я – фанат Путина»

Футбольная легенда Диего Марадона заявил, что является фанатом президента РФ Владимира Путина. По словам аргентинца, глава государства обратился к нему за помощью в организации чемпионата мира-2018.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

«Мы созвонились с Путиным, он попросил кое-что сделать для чемпионата мира в 2018 году в России. Я его фанат и очень люблю. Как я уже говорил, все может быть. Важна именно личная встреча с президентом», – приводит слова Марадоны Ola.