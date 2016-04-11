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  • Пицци: «Бенфика» отдаст все силы, чтобы выйти в полуфинал лиги чемпионов»

Пицци: «Бенфика» отдаст все силы, чтобы выйти в полуфинал лиги чемпионов»

11 апреля 2016, 00:35
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Полузащитник «Бенфики» Пицци накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметил, что лиссабонская команда имеет хороший шанс на попадание в полуфинал турнира. Напомним, что в первом поединке «орлы» с минимальным счетом уступили в Мюнхене (0:1).

«На «Да Луж» царит фантастическая атмосфера. Наши болельщики полны страсти, и вся «Бенфика» находится в ожидании очередного невероятного матча Лиги чемпионов.

Мы уже доказали свой класс в турнире. О попадании в полуфинал Лиги чемпионов мечтаю не только я, но и вся команда. Наша цель очень близка. Согласен, нам придется непросто, но мы отдадим все силы без остатка. Даю гарантию, что мы будем сражаться от начала и до самого конца», – сказа Пицци.

Ответная встреча между «Баварией» и «Бенфикой» состоится в среду 13-го апреля и начнется в 21:45 мск.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бенфика Бавария Пицци
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himik2-62
1460394872
мочи гансов
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