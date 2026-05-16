Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Пицци - статистика

Эшторил
6 октября 1989 (36)
#21 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эшторил
23
0
5
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Эшторил
1 : 3
16.05.2026
Бенфика
1' - 58'
Португалия. Примейра, 33 тур
Алверка
1 : 1
10.05.2026
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Брага
1 : 1
03.05.2026
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
0 : 1
26.04.2026
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Морейренcе
1 : 0
20.04.2026
Эшторил
1' - 53'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эшторил
1 : 3
12.04.2026
Порту
77' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
3 : 2
06.04.2026
Эшторил
65' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эшторил
1 : 2
22.03.2026
Риу Аве
75' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Насьональ
0 : 1
15.03.2026
Эшторил
78' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 0
07.03.2026
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
3 : 0
27.02.2026
Эшторил
80' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эшторил
3 : 1
22.02.2026
Жил Висенте
86' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
61' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 2
07.02.2026
Тондела
1' - 55'
26, 29'
Португалия. Примейра, 20 тур
Санта-Клара
2 : 4
31.01.2026
Эшторил
1' - 61'
40'
Португалия. Примейра, 19 тур
Эшторил
4 : 2
24.01.2026
Витория Гимараеш
46' - 90'
78'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эштрела
0 : 5
19.01.2026
Эшторил
66' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Бенфика
3 : 1
03.01.2026
Эшторил
78' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Эшторил
4 : 1
27.12.2025
Алверка
68' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эшторил
1 : 0
19.12.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Фамаликан
4 : 0
14.12.2025
Эшторил
63' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
3 : 3
07.12.2025
Морейренcе
64' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
1 : 0
30.11.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
4 : 3
07.11.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
0 : 4
01.11.2025
Эшторил
67' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 1
26.10.2025
Насьональ
81' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
2 : 2
03.10.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 1
27.09.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
2 : 0
21.09.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
72' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 1
06.09.2025
Санта-Клара
1' - 65'
Португалия. Примейра, 4 тур
Тондела
2 : 2
31.08.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
16.08.2025
Эшторил
75' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 1
11.08.2025
Эштрела
64' - 90'
Главные новости
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
1
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+