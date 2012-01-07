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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Сарагоса
Расинг - Сарагоса: обзор матча 07 января 2012
Расинг
07.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
45+1'
Б. Эспиноcа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Сарагоса
Замена
Э. Ориоль
️️️️
А. Лафита
Замена
П. Мунитис
️️️️
Л. Акоста
Желтая карточка
Ф. Мейра
Замена
А. Циолис
️️️️
П. Диоп
Замена
Х. Самперио
️️️️
А. Гонсалес
Замена
П. Баррера
️️️️
А. Томас
ГОЛ! 1:0!
Б. Эспиноcа
Пас отдал
П. Диоп
+1
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Хуанкар
Желтая карточка
А. Томас
Желтая карточка
М. Арана
Желтая карточка
П. Диоп
Желтая карточка
Х. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Расинг
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Марио
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
10
Педро Мунитис
ПВ
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
20
Эспиноcа
27
Гонсалес
18
Диоп
8
Гонсалес
8
Колса
9
Акоста
17
Арана
7
Стуани
4-1-3-1-1
13
Роберто
6
Хуарес
3
Паредес
6
Мейра
4
Да Силва
77
Пинтер
27
Хуанкар
20
Томас
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
18
Диоп
6
Циолис
6
Циолис
18
Диоп
8
Гонсалес
29
Самперио
29
Самперио
8
Гонсалес
9
Акоста
10
Мунитис
10
Мунитис
9
Акоста
27
Хуанкар
16
Микаэл
16
Микаэл
27
Хуанкар
20
Томас
16
Баррера
16
Баррера
20
Томас
7
Лафита
80
Ориоль
80
Ориоль
7
Лафита
Остались в запасе
Расинг
Сарагоса
30
Марио
ЦП
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
16
Кеннеди
ПВ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
29
Кевин Лакрус
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
30
Марио
ЦП
24
Ариэль Науэльпан
ЦФ
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
16
Кеннеди
ПВ
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Статистика матча Расинг - Сарагоса
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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